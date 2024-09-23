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Adana Demirspor'da teknik direktör Valkanis ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor'da teknik direktör Valkanis ile yollar ayrıldı

14:0523/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Michael Valkanis
Michael Valkanis

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Michael Valkanis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasının ardıdan teknik direktör Michael Valkanis'le yollarını ayırdı.


Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.


Ligde Adana Demirspor bu sezon henüz galibiyet alamadı.


6 maç sonunda 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Adana Demirspor, 1 puanla son sırada yer alıyor.



#Adana Demirspor
#Süper Lig
#Michael Valkanis

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