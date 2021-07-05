Adana Demirspor'dan Bruma açıklaması

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma ile anlaşma sağlandığı yönündeki iddialar hakkında konuşan Sancak, "Bruma ile görüşme olmadı. Kendisiyle herhangi bir çalışmamız bulunmuyor. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
- Younes Belhanda ve Britt Assombalonga'yı kadrosuna katan Adana Demirspor, dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli ile de anlaşmıştı.