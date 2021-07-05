Spor Adana Demirspordan Bruma açıklaması
TRANSFER

Adana Demirspor'dan Bruma açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Bruma ile anlaşmadık. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Adana Demirspordan Bruma açıklaması
Galatasaray formasıyla 85 maça çıkmış ve 15 gol 21 asistlik performans sergilemişti.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma ile anlaşma sağlandığı yönündeki iddialar hakkında konuşan Sancak, "Bruma ile görüşme olmadı. Kendisiyle herhangi bir çalışmamız bulunmuyor. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

  • Younes Belhanda ve Britt Assombalonga'yı kadrosuna katan Adana Demirspor, dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli ile de anlaşmıştı.

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