Adana Demirspor'u kızdıran karar: Ali Şansalan'a büyük tepki

Beşiktaş'ın attığı gol öncesinde faul olduğunu iddia eden Adana Demirsporlu futbolcular pozisyonunun incelenmemesine tepki gösterdi.
Bunun ardından Adana Demirspor'un attığı gol sonrasında VAR incelemesine gidildi. Vargas'ın gol öncesinde faul yaptığı tespit edilirken gol iptal edildi. Vargas sarı kartla cezalandırılırken Adana Demirspor teknik heyeti yaşananlara tepki gösterdi.
Maçtaki pozisyonlarla ilgili yapılan yorumlar;
- Erman Toroğlu: "Hakem ruhunu vermiş gibi. İki taraf üzerinden de baskı var. Beşiktaş maçtan önce açıklama yaptı. VAR dendi. İptal edilen bir gol var. Bu iptal edilen gole bakacağız. Her ayağa basma faul mü? Bizde standart yok. Bakacağız. Maç, hakem Ali Şansalan için zorlaştı. Hakem ruhunu vermeye başladı, çok büyük baskı var üzerinde."