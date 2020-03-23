PTT 1.LİG

Adanasporlu taraftarlardan alkışlanacak hareket: Evlerine kadar götürdüler

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un taraftarları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara temizlik ve gıda malzemesi yardımında bulundu.

Haber Merkezi DHA
65 yaş üstü vatandaşlar yapılan iyilik karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.

65 yaş üstü vatandaşlar yapılan iyilik karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarına İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kısıtlama getirildi.

Adanaspor taraftarları, sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Taraftarlar, ıslak mendil, sıvı sabun, kolonya, eldiven ve maske ile makarna, un ve hazır çorba bulunan paketleri yaşlıların evlerine giderek verdi.

Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle ilgili bilgiler veren taraftarlar, "Gündemde olan koronavirüs salgını nedeniyle bakanlıklarımızın uyarılarına istinaden 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evde kalmaları için biz de onlara yardım etmek istedik. Steril bir şekilde içerisinde ıslak mendil, sıvı sabun, kolonya, eldiven ve maske; makarna, un ve hazır çorba bulunan paketleri teslim ettik. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak ve bu tür konularda yardıma koşmak adına platform olarak biz de devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Evlerine kadar giderek yaşlılara temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünleri teslim ettiler.
Evlerine kadar giderek yaşlılara temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünleri teslim ettiler.
DHA

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