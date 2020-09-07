Adem Büyük sürprizi: Eski takımına dönüyor

Ligde geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı-siyahlılar, taraftarını memnun edecek isimlerle anlaşmaya devam ediyor.

Manuel da Costa her an açıklanabilir





Trabzonspor’un 34 yaşındaki stoperi Costa ile anlaşma sağlayan Yeni Malatyaspor tecrübeli futbolcuyla her an sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

Portekiz asıllı Fas milli takım oyuncusu Manuel da Costa Türkiye’de Başakşehir forması da giydi.

Adem Büyük imzaya kaldı

Yeni Malatyaspor’un transferinde son aşamaya geldiği bir diğer isim ise Galatasaraylı Adem Büyük, yeni sezon öncesi kulübüyle yollarını ayıracağı öğrenilen golcü oyuncunun eski takımı Yeni Malatyaspor’a gelmek için her konuda anlaştığı ifade ediliyor.

Geçen sezon Galatasaray’da başarılı bir sezon geçiren ve 12 gole imza atan Adem’in kadroya katmak için yoğun çaba harcayan kulüp başkanı Adil Gevrek’in takım kaptanlığı içinde Adem Büyük’ü düşündüğü öğrenildi.

Malatya ekibinde bu transferlerin durumunun 1 ya da 2 gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.

00,52 dk 02 Ekim 2018 Diğer 'Abdullah Avcı bana vurdu' Yeni Malatyaspor Kaptanı Adem Büyük, Başakşehir ile oynanan maçtan sonra flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, mücadele sonunda Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu iddia etti.