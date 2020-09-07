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Adem Büyük hangi takıma transfer oluyor?

Adem Büyük sürprizi: Eski takımına dönüyor

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag’dan forvet Benjamin Tetteh’e imza attıran sarı-siyahlılar, Trabzonspor’dan Manuel da Costa’yı ve Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük’ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Haber Merkezi İHA
33 yaşındaki Adem Büyük, Süper Lig'in en tecrübeli golcüleri arasında yer alıyor.

33 yaşındaki Adem Büyük, Süper Lig'in en tecrübeli golcüleri arasında yer alıyor.

Ligde geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı-siyahlılar, taraftarını memnun edecek isimlerle anlaşmaya devam ediyor.

Manuel da Costa her an açıklanabilir


Trabzonspor’un 34 yaşındaki stoperi Costa ile anlaşma sağlayan Yeni Malatyaspor tecrübeli futbolcuyla her an sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

Portekiz asıllı Fas milli takım oyuncusu Manuel da Costa Türkiye’de Başakşehir forması da giydi.

Manuel da Costa, bordo-mavili formayla çıktığı çıktığı 14 maçta 1 gol attı.
Manuel da Costa, bordo-mavili formayla çıktığı çıktığı 14 maçta 1 gol attı.

Adem Büyük imzaya kaldı

Yeni Malatyaspor’un transferinde son aşamaya geldiği bir diğer isim ise Galatasaraylı Adem Büyük, yeni sezon öncesi kulübüyle yollarını ayıracağı öğrenilen golcü oyuncunun eski takımı Yeni Malatyaspor’a gelmek için her konuda anlaştığı ifade ediliyor.

Geçen sezon Galatasaray’da başarılı bir sezon geçiren ve 12 gole imza atan Adem’in kadroya katmak için yoğun çaba harcayan kulüp başkanı Adil Gevrek’in takım kaptanlığı içinde Adem Büyük’ü düşündüğü öğrenildi.

Malatya ekibinde bu transferlerin durumunun 1 ya da 2 gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.

Adem Büyük, Yeni Malatyaspor kariyerinde 60 maça çıkarken, 10 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.
Adem Büyük, Yeni Malatyaspor kariyerinde 60 maça çıkarken, 10 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

'Abdullah Avcı bana vurdu'
Diğer

'Abdullah Avcı bana vurdu'

Yeni Malatyaspor Kaptanı Adem Büyük, Başakşehir ile oynanan maçtan sonra flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, mücadele sonunda Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu iddia etti.


Galatasaray da istemişti, Yeni Malatyaspor aldı
Galatasaray da istemişti, Yeni Malatyaspor aldı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Türkiye’den birçok kulübün transfer listesinde yer alan golcü futbolcu Benjamin Tetteh’i kiralık olarak transfer etti.Sarı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Sparta Prag'dan başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" denildi.Galatasaray'a transferi gündemdeydiGeçen sezon Benjamin Tetteh için Galatasaray girişimlerde bulunmuş ancak transferi gerçekleşmemişti. 1.93 boyunda ve 23 yaşındaki Ganalı futbolcu, Sparta Prag formasıyla çıktığı 75 maçta 19 gol attı. Oyuncunun Çekya ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.TRANSFER ✍️Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü&#39;nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır.Büyük camiamıza hayırlı olsun.#AilemizeHoşgeldin pic.twitter.com/OLVRveOs1c&mdash; Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 5, 2020 Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar seçti

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