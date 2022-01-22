Adem Büyük'ten maç sonu hakem isyanı: "Çifte standardı bıraksınlar"

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor'u karşı karşıya getiren mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Sarı-siyahlı futbolcu Adem Büyük, maçın ardından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
Yayıncı kuruluşa konuşan Büyük'ün açıklamaları şöyle;
"FIFA kokartıyla ödüllendirmişler"
- "Bu hakemin kulübemize verdiği kırmızı kart; nasıl bir kırmızı kart, çözmüş değilim. İlk yarıda bizim ofsayt olmayan pozisyonumuzu kesti, aynı pozisyonu Beşiktaş için devam ettirdi. Bana neden sarı kart verdi, anlamadım. Sanırım daha önce söylediğimiz bir laftan alınmış. Onu da FIFA kokartıyla ödüllendirmişler. Yollarına böyle devam etsinler. Çifte standardı bıraksınlar."