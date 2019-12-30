Adım adım yuvaya

Devre arasında artık Galatasaray’a transferine kesin gözüyle bakılan Arda Turan, Başakşehir’in Kasımpaşa maçı öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve tesislerindeki eşyalarını topladı. Başakşehir ile artık idmanlara çıkmayan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arda Turan’dan da flaş bir hareket geldi. 32 yaşındaki futbolcu, Başakşehir’in Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesi takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da önceki gün oynanan Kasımpaşa maçı sonrası Arda Turan ile ilgili sorular üzerine “Arda için açılacak yeni bir sayfa daha olabilir” demişti. Alınan bilgilere göre; Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak Arda Turan ilk yarım sezon için kulüpten para talep etmeyecek. 2011 yılında Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından Arda Turan 13 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’e tranfer olmuştu. Milli futbolcu başarılı Atletico kariyerinin ardından 34 milyon Euro’ya Barcelona’ya transfer olmuş ancak buradaki serüveni kısa sürmüştü. Son 2.5 sezondur Başakşehir forması giyen Arda Turan, 39 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Bu arada Galatasaray’da teknik ekibin gençleştirme operasyonunda vedalaşılan ilk isim Nagatomo olurken, Mariano ile de önümüzdeki günlerde masaya oturularak sözleşmesi feshedilecek.

G.Saray, Terim’le dip yaptı

Süper Lig’in ilk yarısını 27 puanla tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en kötü ilk yarı performanslarından birini sergiledi. Sarı-kırmızılı takımın başında 4. dönemini geçiren Terim, 10. kez ilk yarının tamamında görev yaptı. Fatih Terim yönetiminde en az puan topladığı ilk yarı performansını 29 puanla 2003-04 ve 2018-19’da yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sezon elde ettiği 27 puanla o sezonların gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 46 puanla 8. sırada bitirdiği 2010-11 sezonunun ilk yarısını 23 puanla bitirmişti.

Onyekuru kıymete bindi

Monaco’da Leonardo Jardim’in görevine son verilip Robert Moreno ile anlaşılması Galatasaray’ın planlarını bozabilir. Fransız basını, Henry Onyekuru hakkında Fransız ekibinin yeniden değerlendirme yapabileceğini yazdı. Robert Moreno’nun takımla ilgili değerlendirmesinden sonra kartlar yeniden dağıtılacak ve Onyekuru’nun durumu daha sonra belli olacak. Sarı-kırmızılı kulübün, Monaco ile Onyekuru için maaş ödemesi ve kiralama ücreti konusunda bile anlaştığını ancak Onyekuru konusunda kararın Robert Moreno’ya bırakılacağı ifade ediliyor.