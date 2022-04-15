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Spor Adıyaman FK bir sezonda 10 hoca değişikliği yaptı
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Adıyaman FK bir sezonda 10 hoca değişikliği yaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Adıyaman FK, 2021-2022 sezonunda dokuzuncu teknik direktörüyle yollarını ayırdı ve onuncu hoca olarak da Cüneyt Dumlupınar ile anlaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adıyaman FK bir sezonda 10 hoca değişikliği yaptı
Cüneyt Dumlupınar

TFF 2. Lig ekiplerinden Adıyaman FK'ya teknik direktör dayanmıyor. Sezona Tolgay Kerimoğlu ile başlayan Adıyaman FK, sadece 2 maç sonra yollarını ayırdı ve Uğur Balcıoğlu ile anlaştı. Kerimoğlu ile aynı sonu yaşayan Balcıoğlu'nun ardından 7 teknik direktör değişikliği daha yaşandı.

En fazla 9 maç

Toplamda bu sezon 9 hoca değişikliği yapan Adıyaman FK, ikinci kez Cüneyt Dumlupınar ile anlaştı. Takımda en fazla süre alan isim ise 9 maçla Süleyman Bilgin oldu.

  • İşte Adıyaman FK'de görev yapan teknik direktörler ve aldıkları süreler:
  • Tolgay Kerimoğlu - 2 maç
  • Uğur Balcıoğlu - 2 maç
  • Fatih Akyel - 4 maç
  • Ergün Işık - 2 maç
  • Erol Kapusuz - 3 maç
  • Cüneyt Dumlupınar - 6 maç
  • Süleyman Bilgin - 9 maç
  • Sadi Ceri - 4 maç
  • Özer Karadaş - 2 maç
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