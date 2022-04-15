Adıyaman FK bir sezonda 10 hoca değişikliği yaptı

TFF 2. Lig ekiplerinden Adıyaman FK'ya teknik direktör dayanmıyor. Sezona Tolgay Kerimoğlu ile başlayan Adıyaman FK, sadece 2 maç sonra yollarını ayırdı ve Uğur Balcıoğlu ile anlaştı. Kerimoğlu ile aynı sonu yaşayan Balcıoğlu'nun ardından 7 teknik direktör değişikliği daha yaşandı.

En fazla 9 maç

Toplamda bu sezon 9 hoca değişikliği yapan Adıyaman FK, ikinci kez Cüneyt Dumlupınar ile anlaştı. Takımda en fazla süre alan isim ise 9 maçla Süleyman Bilgin oldu.