Adıyaman FK bir sezonda 10 hoca değişikliği yaptı

TFF 2. Lig ekiplerinden Adıyaman FK'ya teknik direktör dayanmıyor. Sezona Tolgay Kerimoğlu ile başlayan Adıyaman FK, sadece 2 maç sonra yollarını ayırdı ve Uğur Balcıoğlu ile anlaştı. Kerimoğlu ile aynı sonu yaşayan Balcıoğlu'nun ardından 7 teknik direktör değişikliği daha yaşandı.
En fazla 9 maç
Toplamda bu sezon 9 hoca değişikliği yapan Adıyaman FK, ikinci kez Cüneyt Dumlupınar ile anlaştı. Takımda en fazla süre alan isim ise 9 maçla Süleyman Bilgin oldu.
- İşte Adıyaman FK'de görev yapan teknik direktörler ve aldıkları süreler:
- Tolgay Kerimoğlu - 2 maç
- Uğur Balcıoğlu - 2 maç
- Fatih Akyel - 4 maç
- Ergün Işık - 2 maç
- Erol Kapusuz - 3 maç
- Cüneyt Dumlupınar - 6 maç
- Süleyman Bilgin - 9 maç
- Sadi Ceri - 4 maç
- Özer Karadaş - 2 maç