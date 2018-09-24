Advocaat: Beşiktaş'ı da böyle yenmiştik

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat çalıştırdığı Utrecht'in, Robin van Persie'nin golüyle 1-0 yenilmesinin ardından Beşiktaş örneği verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un Utrecht'i Robin van Persie'nin golüyle 1-0 mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Dick Advocaat, golcü oyuncuya övgüler yağdırdı.
Van Persie'yi Fenerbahçe zamanlarından tanıdığını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, şunları dile getirdi:
Onu Fenerbahçe'den tanıyorum. Robin bir fenomendir. Böyle bir şans elde ederse, golü atacağını bilirsiniz. Fenerbahçe'yi çalıştırırken Beşiktaş'ı da böyle yenmiştik. Feyenoord buna benzer bir galibiyet aldı.
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