Advocaat: Beşiktaş'ı da böyle yenmiştik

Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un Utrecht'i Robin van Persie'nin golüyle 1-0 mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Dick Advocaat, golcü oyuncuya övgüler yağdırdı.

Van Persie'yi Fenerbahçe zamanlarından tanıdığını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, şunları dile getirdi:

Onu Fenerbahçe'den tanıyorum. Robin bir fenomendir. Böyle bir şans elde ederse, golü atacağını bilirsiniz. Fenerbahçe'yi çalıştırırken Beşiktaş'ı da böyle yenmiştik. Feyenoord buna benzer bir galibiyet aldı.