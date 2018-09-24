SÜPER LİG

Dick ​Advocaat: Beşiktaş'ı da böyle yenmiştik

Advocaat: Beşiktaş'ı da böyle yenmiştik

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat çalıştırdığı Utrecht'in, Robin van Persie'nin golüyle 1-0 yenilmesinin ardından Beşiktaş örneği verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dick Advocaat

Dick Advocaat

Fotoğraf: MICHAEL KOOREN / Reuters

Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un Utrecht'i Robin van Persie'nin golüyle 1-0 mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Dick Advocaat, golcü oyuncuya övgüler yağdırdı.

Van Persie'yi Fenerbahçe zamanlarından tanıdığını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, şunları dile getirdi:

  • Onu Fenerbahçe'den tanıyorum. Robin bir fenomendir. Böyle bir şans elde ederse, golü atacağını bilirsiniz. Fenerbahçe'yi çalıştırırken Beşiktaş'ı da böyle yenmiştik. Feyenoord buna benzer bir galibiyet aldı.

Van Persie Advocaat'ı yıktı
Van Persie Advocaat'ı yıktı

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Feyenoord, Robin van Persie'nin golüyle Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Utrecht'i 1-0 yendi.Eredivisie'nin 6. haftasında Feyenoord, Fenerbahçe'yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran Dick Advocaat'la ilk maçına çıkan Utrecht'i konuk etti.Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie'nin 87. dakikada attığı kafa golüyle Feyenoord sahadan 1-0 galip ayrıldı. Van Persie, attığı bu golle Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Advocaat'a ilk maçında mağlubiyet yaşattı.Deneyimli santrfor, ligde şu ana kadarki tüm maçlarda görev yaparken, attığı gol sayısını 5'e çıkardı. Bu sonuçla Feyenoord, puanını 13'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen Utrecht ise 5 puanda kaldı.😍 Van Persie y las cosas que NUNCA se olvidan por mucho que pasen los años ⚽🔥 pic.twitter.com/W47gu9lzi3&mdash; Goal en español (@Goal_en_espanol) 23 Eylül 2018

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