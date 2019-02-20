SÜPER LİG

Afrika Aslanları yüz güldürüyor

Süper Lig’in ikinci yarısına iyi bir giriş yaparak şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray’da, Belhanda ve Feghouli’nin performansları camiayı mutlu etti. Sarı-kırmızılı takım, son üç haftada toplam 8 gol atarken, bu gollerin 7’si bu iki isimden geldi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray, ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlarken özellikle iki oyuncu gösterdiği performanslarla dikkat çekiyor. Süper Lig’in ikinci devresinde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken hiç yenilmedi. Özellikle son 3 haftadır Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli takımı taşıyan isimler oldu. Son 3 haftada Alanyaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 8 gol atarken 7’si bu ikilinin ayağından geldi. Feghouli, son 3 haftada 4 gol atarken, Belhanda ise 3 kez ağları sarstı. İkili, asistleriyle de takıma katkı sağladı. Bu maçlarda Belhanda 2, Feghouli ise 1 asiste imza attı. Belhanda, geçen sezon 35 maçta 3, bu sezon ise 22 maçta 3 gol attı. Feghouli de geçen sezon 31 maçta 7 gol atarken, bu sezon 25 maçta 7 gole ulaştı.

GALATASARAY, PORTEKİZ’E GİTTİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Benfica ile yarın yapacağı maç için Portekiz’e gitti. Dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Linnes ile cezalı Fernando, kafilede yer almadı.

  • Lage’ye yeni sözleşme
  • UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda G.Saray’ın rakibi Benfica’da Bruno Lage’nin sözleşmesi uzatıldı. 3 Ocak’ta geçici, 14 Ocak’ta ise nihai olarak teknik direktörlüğe getirilen 42 yaşındaki Lage’nin sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı.

Fenerbahçe Japon futbolcunun peşinde
Fenerbahçe Japon futbolcunun peşinde

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki futbolcu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısında ortaya çıktı. Kyoto News muhabiri, Orman'a sorduğu soruda Fenerbahçe’nin Okazaki’yle yakından ilgilendiğini ifade etti. Leicester City'le sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Shinji Okazaki'nin devre arasında Slimani ile takası da gündeme gelmişti.32 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 16 maçta (193 dakika) gol atama başarısı gösteremezken, takımına sadece 1 asistlik katkı sağladı. Japon Milli Takım formasıyla da 116 maça çıkan Okazaki, 50 gol kaydetti.

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