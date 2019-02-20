Afrika Aslanları yüz güldürüyor

Galatasaray, ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlarken özellikle iki oyuncu gösterdiği performanslarla dikkat çekiyor. Süper Lig’in ikinci devresinde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken hiç yenilmedi. Özellikle son 3 haftadır Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli takımı taşıyan isimler oldu. Son 3 haftada Alanyaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 8 gol atarken 7’si bu ikilinin ayağından geldi. Feghouli, son 3 haftada 4 gol atarken, Belhanda ise 3 kez ağları sarstı. İkili, asistleriyle de takıma katkı sağladı. Bu maçlarda Belhanda 2, Feghouli ise 1 asiste imza attı. Belhanda, geçen sezon 35 maçta 3, bu sezon ise 22 maçta 3 gol attı. Feghouli de geçen sezon 31 maçta 7 gol atarken, bu sezon 25 maçta 7 gole ulaştı.

GALATASARAY, PORTEKİZ’E GİTTİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Benfica ile yarın yapacağı maç için Portekiz’e gitti. Dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Linnes ile cezalı Fernando, kafilede yer almadı.

Lage’ye yeni sözleşme

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda G.Saray’ın rakibi Benfica’da Bruno Lage’nin sözleşmesi uzatıldı. 3 Ocak’ta geçici, 14 Ocak’ta ise nihai olarak teknik direktörlüğe getirilen 42 yaşındaki Lage’nin sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı.