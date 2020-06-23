SÜPER LİG

Ağaoğlu takımına seslendi: Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası takımına seslenerek, 'Başınızı ve omuzlarınız dik tutun. Kazanılacak 6 maçımız var. Bu takım Süper Lig şampiyonu olacak' dedi.

Haber Merkezi İHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında son saniyelerde yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaşananlar sonrası moralsiz olan oyuncularına seslendi. Ağaoğlu, takım otobüsünde, “Başınızı ve omuzlarınızı dik tutun. Kazanılacak 6 maçımız daha var. Bu takım şampiyon olacak. Yaşananlar sizi etkilemesin. Sezon bittiğinden mutlu sona ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından başkanlar tartıştı
Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından başkanlar tartıştı

Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı.Bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı. Sözlü kavgaya dönen tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.Alanyalı yöneticilerin golden sonra argo sözler söylemesine tepki gösteren Trabzonsporlu yöneticiler ile Alanya cephesi arasında başlayan gerginlik başkanlara sıçradı. Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun elindeki telefonla Ahmet Ağaoğlu'na bir şey izah etmeye çalışması dikkat çekti. Bu esnada ikilinin birbirlerine bağırarak konuşması olayları daha da hararetli bir hale getirdi.Alanyaspor cephesinden bazı yöneticilerin Trabzonsporlu yöneticilerin polis tarafından alınmasını istediği ve bu tutumun gerginliğin artmasına neden olduğu belirtildi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu maç sonu sözlü tartışma yaşadı. pic.twitter.com/o2Zxw6edxx&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 22, 2020

Trabzonspor’da Sosa müjdesi

Arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyemeyerek müsabakaları tribünden takip eden Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa’nın, Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyme ihtimali yükseldi. Ağrıları azalmasına rağmen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in ilk 11’de riske etmediği Arjantinli yıldızın durumunun iyiye gittiği ve bu hafta yapılacak olan antrenmanlarda takımla birlikte olacağı belirtildi. Sosa’nın hafta içinde yapılacak olan çalışmalarda sıkıntı yaşamaması durumunda bu hafta ilk on birde sahaya çıkması bekleniyor.

Ahmet Ağaoğlu maç dönüşü Trabzon havaalanında alkol testine girdi
IHA

Ahmet Ağaoğlu maç dönüşü Trabzon havaalanında alkol testine girdi

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'u taraftarları coşkulu bir şekilde karşılarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Trabzon'a dönüşte havaalanında alkol testine girdi. Sonuçlarının temiz çıkmasının ardından Ağaoğlu, ''Bize böyle bir yakıştırma yapmışlar. İftiranın da sonu yok biliyorsun'' ifadelerini kullandı.


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