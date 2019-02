Ağaoğlu’ndan birlik mesajı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig’in 22. haftasında önceki gün 2-0 mağlup oldukları Alanyaspor karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Taraftardan kötü futbol ve alınan skor nedeniyle özür dileyen Ağaoğlu, “Bugüne kadar yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kulübüne ve takımına sahip çıkan taraftarlarımızın vermiş olduğu destek ve göstermiş oldukları sağduyu her türlü takdirin üzerindedir. Sezon başında ‘yan yana’ diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta, taraftarımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş, bu camianın çok uzun bir süredir görmediği kenetlenme ile teknik direktörüne, futbolcularına ve yöneticilerine sahip çıkmayı bilmiştir. Bu nedenle, kendi sahamızda Alanyaspor karşısında aldığımız mağlubiyet ve sergilenen futbol, taraftarımız karşısında bizleri ziyadesiyle mahcup etmiştir. Belki de sezonun en kötü futbolunu sergilediğimiz bu mücadele için tüm camiamızdan ve özellikle bizleri asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.

YİNE YAN YANA BERABER YÜRÜYECEĞİZ

Bordo-mavililerin başkanı Ağaoğlu, kötü skora rağmen bu dönemde taraftara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Hiçbir olumsuzluğun bizi birbirimizden koparmaması gerektiği gerçeği unutulmamalıdır. Bizler birlikte çıktığımız bu yolda, yine yan yana, beraber yürüyeceğiz. Futbolcularımız nezdinde konuşacak olursak bu zorlukları aşmak, bu yıpranmışlığın üstesinden gelebilmek için taraftar desteğine duyduğumuz ihtiyacın her zamankinden fazla olduğu açıktır. Bu noktada özellikle sosyal medya üzerinden bazı oyuncularımıza yapılan kişisel eleştirilerin tüm taraftarımızın görüşünü yansıttığına inanmamakla birlikte, kısıtlı bir kadroyla takım ruhu içerisinde mücadele eden ve her türlü özveriyi gösteren oyuncularımızın iyi niyetinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Ben bir kez daha oynanan futbol ve alınan sonuçtan dolayı camiamızdan özür dilerken, taraftarımızın da gereken hassasiyeti göstereceğinden emin olduğumu bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

Zirveye uzak kaldı

Süper Lig’in ilk yarısında zirve mücadelesi veren, özellikle ilk yarının son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, ligin ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamadı. 18. haftada Başakşehir’e mağlup olan ve ardından Sivasspor ile berabere kalan bordo-mavililer, 20. haftada MKE Ankaragücü’nü mağlup etti, sonraki iki haftada Galatasaray ile Alanyaspor maçlarından puan çıkaramadı. İkinci yarıdaki 5 maçta 3 mağlubiyet, 1’er beraberlik ve galibiyet elde edebilen Trabzonspor, bu periyotta 11 puan kaybederek zirvenin uzağında kaldı.

Arda Akbulut farkı önledi

Alanyaspor karşısındaki 2-0’lık mağlubiyete rağmen kurtardığı pozisyonlarla Trabzonspor’un farklı mağlup olmasının önüne geçen kaleci Arda Akbulut, spor kamuoyundan destek gördü. Uğurcan’ın Ankaragücü maçında sakatlanmasının ardından Galatasaray maçında ilk kez kaleye geçen 17 yaşında ki genç kaleci, Alanyaspor maçının ikinci yarısında 3 net pozisyonda gole geçit vermeyerek bordo-mavili camianın beğenisini kazandı.