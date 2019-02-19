SÜPER LİG

Ağaoğlu’ndan birlik mesajı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Aldığımız mağlubiyet ve sergilenen futbol, taraftarımız karşısında bizleri mahcup etmiştir. Camiamızdan ve bizleri asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Hiçbir olumsuzluk bizi birbirimizden koparmamalıdır ” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig’in 22. haftasında önceki gün 2-0 mağlup oldukları Alanyaspor karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Taraftardan kötü futbol ve alınan skor nedeniyle özür dileyen Ağaoğlu, “Bugüne kadar yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kulübüne ve takımına sahip çıkan taraftarlarımızın vermiş olduğu destek ve göstermiş oldukları sağduyu her türlü takdirin üzerindedir. Sezon başında ‘yan yana’ diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta, taraftarımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş, bu camianın çok uzun bir süredir görmediği kenetlenme ile teknik direktörüne, futbolcularına ve yöneticilerine sahip çıkmayı bilmiştir. Bu nedenle, kendi sahamızda Alanyaspor karşısında aldığımız mağlubiyet ve sergilenen futbol, taraftarımız karşısında bizleri ziyadesiyle mahcup etmiştir. Belki de sezonun en kötü futbolunu sergilediğimiz bu mücadele için tüm camiamızdan ve özellikle bizleri asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.

YİNE YAN YANA BERABER YÜRÜYECEĞİZ

Bordo-mavililerin başkanı Ağaoğlu, kötü skora rağmen bu dönemde taraftara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Hiçbir olumsuzluğun bizi birbirimizden koparmaması gerektiği gerçeği unutulmamalıdır. Bizler birlikte çıktığımız bu yolda, yine yan yana, beraber yürüyeceğiz. Futbolcularımız nezdinde konuşacak olursak bu zorlukları aşmak, bu yıpranmışlığın üstesinden gelebilmek için taraftar desteğine duyduğumuz ihtiyacın her zamankinden fazla olduğu açıktır. Bu noktada özellikle sosyal medya üzerinden bazı oyuncularımıza yapılan kişisel eleştirilerin tüm taraftarımızın görüşünü yansıttığına inanmamakla birlikte, kısıtlı bir kadroyla takım ruhu içerisinde mücadele eden ve her türlü özveriyi gösteren oyuncularımızın iyi niyetinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Ben bir kez daha oynanan futbol ve alınan sonuçtan dolayı camiamızdan özür dilerken, taraftarımızın da gereken hassasiyeti göstereceğinden emin olduğumu bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

  • Zirveye uzak kaldı
  • Süper Lig’in ilk yarısında zirve mücadelesi veren, özellikle ilk yarının son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, ligin ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamadı. 18. haftada Başakşehir’e mağlup olan ve ardından Sivasspor ile berabere kalan bordo-mavililer, 20. haftada MKE Ankaragücü’nü mağlup etti, sonraki iki haftada Galatasaray ile Alanyaspor maçlarından puan çıkaramadı. İkinci yarıdaki 5 maçta 3 mağlubiyet, 1’er beraberlik ve galibiyet elde edebilen Trabzonspor, bu periyotta 11 puan kaybederek zirvenin uzağında kaldı.
  • Arda Akbulut farkı önledi
  • Alanyaspor karşısındaki 2-0’lık mağlubiyete rağmen kurtardığı pozisyonlarla Trabzonspor’un farklı mağlup olmasının önüne geçen kaleci Arda Akbulut, spor kamuoyundan destek gördü. Uğurcan’ın Ankaragücü maçında sakatlanmasının ardından Galatasaray maçında ilk kez kaleye geçen 17 yaşında ki genç kaleci, Alanyaspor maçının ikinci yarısında 3 net pozisyonda gole geçit vermeyerek bordo-mavili camianın beğenisini kazandı.

Hüsranın nedeni yanlış planlama
Hüsranın nedeni yanlış planlama

Fenerbahçe sezon başından itibaren gol yollarında sıkıntı yaşamasına rağmen devre arasında forvet mevkiine transfer yapmadı. Sarı-lacivertliler sezon başında olduğu gibi devre arasında da sportif direktör Damien Comolli’nin yanlış transfer politikasının sıkıntısını yaşamaya devam ediyor. Sezon başında alınan İslam Slimani ile Michael Frey’in kötü performansları ortadayken devre arasında forvet transferi yapılmaması taraftarlar ve camianın tepkisini çekti. Devre arasında takımdan ayrılmak isteyen Slimani kafasında Fenerbahçe’yi bitirdiği halde takımda tutuldu ve tüm bunlar bilinmesine rağmen yönetim, forvete takviye yapmadı. Sarı-lacivertli yönetim, stoper mevkine ve orta sahaya 2 transfer yapmasına rağmen büyük sıkıntı yaşadığı forvet mevkine transfer yapmayınca ikinci yarıda gol yollarında sıkıntı yaşamaya devam etti. SLİMANİ SAÇ BAŞ YOLDURUYORSarı-lacivertli takımın Cezayirli forveti İslam Slimani performansıyla hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Ligde 15 maçta sadece 1 kez fileleri havalandıran tecrübeli oyuncunun asisti de bulunmuyor. Maç başına 2.4 şut ortalamasıyla oynayan, 0.7 gibi oldukça düşük isabetli şut istatistiğine sahip olan Slimani, yüzde 41 ikili mücadele kazanma oranı, 0.5 top kazanma ve dripling yüzdesiyle oynuyor. Slimani’nin bu kötü istatistikleri de gol sayısına yansıyor. 30 yaşındaki oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında 12 mücadelenin sadece 1’ini kazanabildi, kaleye hiç isabetli şut çekemedi. 6 hava topunun 5’ini kaybeden Slimani, 5 kez de ofsayta düştü. F.Bahçe, bu maçta ceza sahasına 40 orta yaptı, ancak Slimani bu toplarda da etkili olamadı. Ligde performansı nedeniyle eleştirilerin odağındaki Cezayirli futbolcu, Avrupa Ligi’nde ise lige göre daha etkili bir performans sergiliyor. Slimani, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki 6 maçında 3 kez fileleri havalandırdı. Avrupa Ligi’nde girdiği pozisyonları gole çevirme oranı yüzde 16 olan Slimani’nin ligde ise bu oran yüzde 2 seviyesine düşüyor.GOLCÜLER KOMPLE TATİLDEFenerbahçe’de gol yollarındaki sıkıntı devam ederken, teknik direktör Ersun Yanal da göreve geldikten sonra çözüm bulamadı. Yanal yönetiminde ligde 7 maçı geride bırakan sarı-lacivertli takımda forvet oyuncuları bu süreçte gol yollarında suskunluğunu sürdürdü. Soldado, Frey ve Slimani forvet üçlüsünün 7 maçlık periyotta sadece 1 kez fileleri havalandırdı, o gol de İspanyol golcü Soldado’dan geldi, diğer forvetler Slimani ile Frey ise gol atamadı. Fenerbahçe’nin 7 maçta rakip kaleye gönderdiği 9 golün 7’sini orta saha oyuncuları atarken, 1 gol de savunmadan geldi. Sarı-lacivertli takımda yeni teknik ekibin görevde bulunduğu 7 maçta Mehmet Ekici 2, Mehmet Topal, Ayew 2, Moses, Jailson’un yanı sıra defanstan Skrtel kaydetti. GENÇLER FORMAYI UNUTTUFenerbahçe, sezonun geride kalan kısmında genç oyuncularına şans tanımazken, bonservisleri için 5,5 milyon Euro ödenen 3 genç toplamda yaklaşık 900 dakika oynadı. Berke Özer, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir maçta 90 dakika oynarken, Ferdi Kadıoğlu ise aynı kulvarda bir maçta 14 dakika boy gösterebildi. Devre arası Malatyaspor’a kiralanan Barış Alıcı ise, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde (2 maç) 30, UEFA Avrupa Ligi’nde (3 maç) 206, Ziraat Türkiye Kupası’nda (2 maç) 126 ve ligde (8 maç) 425 olmak üzere toplamda 787 dakika forma giydi. Eljif Elmas’ın geçen sezona göre oynama süresi azalırken, Ozan Tufan ise oynamadan kiralık gönderildi. Derbinin gol silahı Soldado Fenerbahçe’nin İspanyol forveti Roberto Soldado, sarı-lacivertli takımın Pazartesi günü Beşiktaş deplasmanında çıkacağı derbinin en büyük gol silahı olacak. Kalan haftalarda oyun planını Soldado üzerine kuracak olan teknik heyet, sürekli oyun içinde kalmaya çalışması, doğru pas alışverişleri, koşuları, tercihleri nedeniyle Soldado’dan vazgeçmeyecek. Anahtar pas denemeleriyle de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Soldado, servis yapma özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Slimani’ye göre son vuruş becerisi daha iyi olan Soldado, Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli takımın en güvendiği isim olacak. Tecrübeli golcü de kendisine olan güveni boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacağını belirterek, “Bundan sonra sahada daha dikkatli olacağım, takımımı yalnız bırakmayacağım. Atacağım gollerle takıma yardımcı olmak istiyorum” dedi. BEŞİKTAŞ’A GOL ATACAĞIMVodafone Park’da oynanacak maç için sabırsızlandığını belirten Roberto Soldado, “Ligde daha önce Beşiktaş derbisinde oynamadım. Bu derbi için sabırsızlanıyorum. Kupada Beşiktaş’a karşı gol attım ancak ligde golüm yok. Bu kez derbide oynayarak gol atmak istiyorum. Beşiktaş derbisinde gol atarak takımımı galibiyete taşımak istiyorum. Sadece derbiye konsantre olmuş durumdayım” ifadelerini kullandı.Sıkıntı aşılamıyorF.Bahçe’de takım savunması anlamında sıkıntılar bir türlü aşılamıyor. Sarı-lacivertli takım, hem kalecilerin formsuzluğu hem de oyuncuların pozisyon alma konusundaki hataları nedeniyle kalesinde çok basit goller görüyor. Teknik ekip, kademe, pozisyon alma, yan top çalışmaları üzerinde durup sarı-lacivertli takımın bu zafiyetini ortadan kaldırma adına çalışmalar yapıyor. Teknik heyet, Konyaspor maçında yedikleri golde takım savunmasında yapılan hatalarıya ilgili detaylı analizini hazırladı. Teknik ekip, görüntüler eşliğinde oyuncularına yedikleri goldeki pozisyon alma konusundaki hataları tek tek gösterdi. Tolgay Arslan sevinciUEFA Avrupa Ligi’nde Zenit ile rövanş maçına çıkacak Fenerbahçe’ye, Tolgay Arslan’dan iyi haber geldi. Geçen hafta oynanan Zenit maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken kasığında yaşadığı sakatlık sonucu kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu, 6 gün içinde takıma döndü. Tolgay, sarı-lacivertlilerin dün yaptığı antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tecrübeli futbolcunun, Zenit’le Perşembe günü oynanacak rövanş ile Süper Lig’de 25 Şubat Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş derbisinde oynayacağı öğrenildi. Başakşehir Antalya'yı kayıpsz geçti: Fark 6 puan

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