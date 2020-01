Ahmet Ağaoğlu: Bir transfer daha olabilir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın Antalya'da sürdürdüğü devre arası kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"Taraftarlar ikinci yarıda çok farklı Trabzonspor izleyecek"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında Ağaoğlu, "Trabzonspor da şampiyonlukta diğer takımlar kadar şanslı. Üst sıralardaki takımlara bakıldığında puan farkı çok değil. Alt sıradaki takımlar arasında da puan farkı çok değil. Bu sezon enteresan bir sıralama oluştu. Takımlar arasında yer değiştirme 1 - 1.5 galibiyetle olabiliyor. Çok şanssız puan kayıpları oldu. Bize göre iyi bir yerde bitirmedik. İkinci yarı daha çok farklı bir Trabzonspor olması için çok büyük uğraş içerisindeyiz. Eminim ki taraftarlarda ikinci yarıda çok farklı bir Trabzonspor izleyecek" diye konuştu.

"Verilen tüm mücadele şampiyonluk ve kupa için"

Ligde son düdükle birlikte sonucun resmileşeceğini belirten Ağaoğlu, "Sezon bittiği zaman ya da kupada da final maçının son düdüğü çaldığı zaman şampiyon belli olacak. Verilen bütün mücadele şampiyonluk ve kupanın kazanılması için ama sizinle birlikte diğer takımlar da aynı mücadeleyi veriyor. Şampiyonluk ile ilgili söylemleri rakiplere karşı biraz saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Mücadelenizi verirsiniz, o mücadele sizi nereye taşır, o son düdükle ya da son hafta belli olacak bir yarış, bir mücadele" dedi.

Fırtınada gemiyi asla terk etmem Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra Trabzonspor’da yaşanan kaos ortamının yankıları devam ederken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, camianın kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Başkan Ağaoğlu, Ünal Karaman ile sorun yaşamamasına rağmen gelinen noktanın Trabzonspor adına hoş olmadığını söyledi. Göreve geldiği günden itibaren Ünal Karaman’ın yanında olduğunu ve birkaç kez bırakmayı düşünmesine rağmen kendisinin engellediğini belirten Ağaoğlu, “Olumlu veya olumsuz tüm gelişmelerden kulüp başkanı olarak sorumlu olan benim. Kulüp başkanıyım ve Konyaspor maçından sonra sadece oynanan futbolla ilgili birkaç şey söyledim. Benim bu söylemlerime karşılık olarak Ünal Karaman’ın böylesine bir cevabı kaldırılacak gibi değildi” şeklinde konuştu.ÜNAL KARAMAN’A HEP DESTEK OLDUMYaşanan bu olaylara takılı kalmamaları gerektiğinin altını çizen Başkan Ağaoğlu, bu süreçte hak etmediği telefonlar ve mesajlar aldığını belirterek, “Ben kulübün maaşlı adamı değil kulüp başkanıyım. Sonuçta değer verdiğim ve her fırsatta destek olduğum bir kişiyle bu şekilde karşı karşıya getirilmeye çalışılmam hoş değil. İnanıyorum ki zaman geçtikçe o kaba cümleleri kullananlar gün gelince söylediklerinden pişmanlık duyacaktır. Eğer amaç Ünal Karaman’ın ayrılığı üzerinden benim gitmemi sağlamak ise, şunu kesin ve net olarak söyleyeyim; 9 şiddetindeki fırtınada asla gemiyi terk edip filikaya binmem. Benim görevim bu gemiyi sağlıklı bir şekilde limana getirmektir ve bunu yapmakta kararlıyım” dedi.YAN YANA OLACAĞIMIZDAN EMİNİMCamianın kişiler üzerinde yoğunlaşmaması gerektiğini de belirten başkan Ahmet Ağaoğlu, “Camianın öncelikle huzuru yeniden inşa etmesi gerekiyor. Trabzonspor büyük bir kulüp ve büyük bir camiadır. Başkanı ve yönetimi dirayetli olmak zorundadır ve bunun gereği yapılmıştır. Bu takımın başarılı olması ve şampiyonluğa ulaşması en büyük arzumuzdur. Değişen sadece teknik sorumlumuzdur, hedeflerimizde ve çalışma tempomuzda hiçbir değişiklik yoktur. Üzgün müyüm? Evet. Ama hala kırgınlık ve yılgınlığım yok. Trabzonspor, şu anda taraflı tarafsız her kesimin beğendiği lider bir kulüptür. Bu noktaya gelmek için yaptıklarımız ortadadır. Trabzonspor kaygısı taşıyan herkesin bu kulübün ve takımın yanında olacağına inanıyorum. İkinci yarıda da yan yana olacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.Bir veya iki oyuncu daha alacağızTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports’a verdiği röportajda transfer çalışmaları ve bordo-mavili takım hakkında açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana yaşanılan sakatlıklara rağmen iyi sonuçlar aldıklarını belirten Ağaoğlu, “Tüm zorluklara rağmen zirveden kopmayan bir takımımız var. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geride bıraktık. Bazı şanssız puanlar kaybetmemize rağmen puan sıralamasındaki yerimizden memnunuz. Alt üst takımlar arasında 3-6 puanlık bir fark var. Ligin ikinci yarısında takımların yapacağı hazırlıklar, hamleler ligin sonucunu belirleyecek” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde bordo-mavili formayı giyen Badou Ndiaye transferiyle ilgili de konuşan Trabzonspor Başkanı, “Badou ile ile prensipte anlaştık. Ücretiyle alakalı açıklamayı yarın (bugün) yapacağız. Opsiyon maddesi de olacak. Sörloth’u da öyle aldık. Oyuncuyu takıma uyumuna göre değerlendirip opsiyonu kullanıyoruz. Badou’nun opsiyon hakkı bizde olacak” dedi. Takıma takviye yapılıp yapılmayacağıyla ilgili de açıklamada bulunan Ahmet Ağaoğlu, “Kulübün yapısına göre bir ya da iki oyuncu daha kadromuza katabiliriz. Mevcut bütçemiz yani 12 milyon TL’lik bir harcama yapabilme olanağımız var. Trabzonspor’a fayda sağlayabilecek ve takıma faydalı olabilecek oyuncu olursa transfer yapacağız” diye konuştu. İstikrar abideleri Sörloth ve NwakaemeTrabzonspor’a sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan Aleksander Sörloth, ilk yarıda 17 maçın tamamında görev yaparak en fazla süre alan oyuncu oldu. İlk yarıda bin 511 dakika sahada kalan başarılı forveti, 17 maçta bin 496 dakika ile Anthony Nwakaeme takip etti. Karadeniz ekibinde, genç kaleci Arda Akbulut, Muhammet Akpınar ve Ogenyi Onazi ise ligde süre alamadı. Trabzonspor, ilk 17 haftada 35 gol atarken en golcü oyuncu da Norveçli futbolcu Alexander Sörloth oldu. Ligde 12 gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, Alanyasporlu Cisse ile gol krallığında ilk sırayı paylaştı. Sörloth’u en fazla süre alan oyuncular sıralamasında olduğu gibi Nwakaeme 5 golle izledi. Sörloth ve Nwakaeme, bordo-mavili takımın gollerin yarısına yakınını kaydetti. Karadeniz ekibinde Sturridge 4, Yusuf Sarı 3, Sosa 2, Abdülkadir Ömür, Joao Pereira, Caleb Ekuban, Filip Novak, Donis Avdijaj, Majid Hosseini ve Abdulkadir Parmak da birer kez rakip fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibinin karşılaşmalarında 2 rakip oyuncu da kendi kalesine gol kaydetti.Kapısından 12 yaşında girdiği Trabzonspor'da teknik direktör oldu

"Sakatlıklar olmasaydı farklı olurdu"

Bordo mavili takımın sakatlıklardan çok fazla etkilendiğini söyleyen Ağaoğlu, "Sakatlıklar diğer takımları da etkiledi. Önemli oyuncularımız sakatlandığı için sakatlık konusu ön plana çıktı. Biz biraz daha fazla hasar gördük. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takımlarda da sakatlıklar yaşandı. Sakatlıklar da bu oyunun bir parçası, bir gerçeği. Tabii ki olmasaydı çok farklı yerde olurduk. Sosa'nın sakatlığı ve 4-5 hafta olmaması, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ve hâlâ aramızda olamamış olması ve Ekuban'ın sakalık sonrası hâlâ istenilen performansı yakalayamamış olması ciddi anlamda güç kaybına neden oldu" ifadelerini kullandı.

"Ndiaye transferi gerçekleşti ve bir transfer daha olabilir"

Ligin devre arasında transfer yapmanın zorluğuna dikkat çeken Başkan Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Devre arası transferleri öyle kolay transferler değil. İyi bir oyuncu ve size direkt katkı yapabilecek bir oyuncu, takımın performansını artıracak bir oyuncu, kendi takımlarında mücadele eden oyuncular. Devre arasında o oyuncuları bulmak çok zor. Hocamızla da konuştuğumuzda üstün bir performansla katkı sağlayabilecek, direkt oynayabilecek oyuncuyu transferde düşünüyoruz ama maliyette önemli bir faktör. Transferlerin kulübün bütçesini etkilememesi lazım. Mevki olarak belirtmek de çok doğru olmaz. Şu ana kadar Badou Ndiaye transferi gerçekleşti ve bir transfer daha olabilir. 14 yabancı yabancı transferini de tamamlamış durumdayız. Bu 14 futbolcuyu oynatma ve kadroya alma şansınız yok. Trabzonspor'un da oynatamayacağı oyuncuları kadrosuna katma lüksü yok. Transfer üzerinde konuşacağımıza takımdaki yer alan oyuncular üzerinden değerlendirmeler yapsak çok daha sağlıklı olur."

"Hüseyin hoca takımla iç içe olan birisi"

Takımdaki teknik direktör değişikliğini oyuncu değişikliğine benzeten Ağaoğlu, "Oyun içinde oyuncu değişikliği gibi düşünürsek çok da yanlış olmaz. Devam eden oyun içerisinde oyuncu sahaya giriyor, bu da onun gibi bir şey. Takımın, camianın, oyuncuların hiç yabancısı değil. Bu açıdan bakıldığı zaman hocanın da çok zorlanacağını zannetmiyorum. Takımla birlikte iç içe olan bir insandı. Birinci yardımcı hocaydı" dedi.

"Bir savaşa girdiğinde onu layıkıyla yerine getirene kadar muhasebesini tutmazsın"

Trabzonspor başkanlığının büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Aile hayatımı, iş hayatımı, özel hayatımı, sosyal hayatımı etkiledi ama burada üstlenmiş olduğumuz görev ve sorumluluk ve ağır bir görev ve sorumluluk. Trabzonspor camiası kolay bir camia değil. Yıllardır başarıyı arzulayan, başarıyı hedefleyen, başarıyı bekleyen bir camia. O yüzden bir taraftan alıp diğer takıma vermek zorunda kalıyor insan. Bütün hayatımı etkilediğini söylersem yanlış olmaz. Bir savaşın içerisine girdiğiniz yerde o işin sonunu layıkıyla getirene kadar diğer konularda yapmış olduğunuz fedakârlıkların muhasebesini tutamazsınız. O yola çıktıysanız o yolun sonunu gerektiği şekilde görmek zorundasınız. Çok şeyi etkiledi ama burada üstlenilmiş olan bir görev var. Balonda kum torbaları vardır, yükselmek için o kum torbalarını teker teker atarsınız. Burada da tabiri yerindeyse buna benzer bir durum söz konusu" diye konuştu.

"Sürdürülebilir başarı için çalışıyoruz"

Takımın süreklilik içinde devam etmesinin önemini vurgulayan Ağaoğlu, "Burada sadece şampiyonluk önemli değil, kulübün her açıdan sürdürülebilir bir yapıya oturtulması lazım. O şampiyonluğun da sürdürülebilir bir şampiyonluk olması lazım. Ekonomik başarıyla sürdürülebilir bir ekonomik başarı gerekiyor. Sportif açıdan sürdürülebilir sportif bir yapının oluşturulması lazım. Bunları yerli yerine oturtup sürdürülebilir bir şekilde getirmedikten sonra aldığınız bir şampiyonluk ya da bir kupa da bir şey ifade etmez. Şampiyonluk elde ettikten sonra o seviyede ekonomik, sportif ve idari olsun o seviyede mücadeleyi devam ettirmediğiniz takdirde fazla da bir anlam ifade etmez. Bir şampiyonluğun ya da bir kupanın her şeyi unutturacağı anlamına gelmez. Daha fazlası lazım" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir. pic.twitter.com/3CX0iYJfMC — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 5, 2020

"Bu görevi yapan insanlar için darılma, kırılma, üzülme gibi şeyler söz konusu olamaz"

Teknik direktör Ünal Karaman'ın görevden ayrılması sürecinde yaşananlarla ilgili de açıklama yapan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Bu görevi yapan insanlar için kırılma, darılma, gücenme, alınma, üzülme gibi şeyler söz konusu olmaz. Bu yaptığınız işin bir parçası. Çünkü yaşamış olduğunuz olaylar dışarıdan doğru ve sağlıklı olarak değerlendirilmeyebilir. Her şeyin kendi içinde bir gizliliği vardır, her şeyin kendi içinde bir mahremiyeti vardır. Bunun da herkes tarafından doğru olarak değerlendirilmesini bekleyip, eleştirilerin de o doğrultuda olmasını bekleyemezsiniz. Benzer şeyler her zaman olmuştur. Eleştiri, hakaret oluyor, farklı boyutlara taşınıyor, tehdit de oluyor ama bunlar zaman içerisinde yerine oturuyor. Bundan bir sene önce Trabzonspor iki önemli oyuncusuyla vedalaştığı zaman da bundan farklı şeyler olmadı. Yaptığınız işin doğruluğu zaman içerisinde bunları siliyor. Önemli olan süreç içerisinde bunlardan etkilenmemek. Çok samimi söylüyorum; hiç darılmadım, hiç de etkilenmedim, hiç kırılmadım. Bu görevin bir parçası. Bunlardan etkilenirseniz psikolojik olarak doğruyu bulmakta da zorlanırsınız."

"Sosa ve Novak'ın menajerleri 'menajercilik' oynuyor"

Bordo mavili takımda sezon sonu sözleşmeleri bitecek Sosa ve Novak'a iyi bir teklif yaptıklarını söyleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "O konuda bizim bir sıkıntımız yok. Rakamsal olarak da bir sıkıntımız olduğunu zannetmiyorum. Kulübün verebileceği en yüksek rakamı oyuncularımıza teklif ettik. İki oyuncunun da menajerleri birazcık 'menajercilik' oynuyor. Bizle alakalı bir sıkıntı yok, oyuncularla alakalı da menajerlerle henüz bir noktaya gelmiş değiliz. Onlar bekliyor, biz de bekliyoruz. Çözülmemesi için bir sebep yok. Menajerlik 'menajercilik' oynuyor; bunlar vardır, bunlarla karşılaşabiliyoruz. Orada sabrı gerektiren bir süreç var. İşin doğrusu bizim de bir acelemiz yok" dedi.