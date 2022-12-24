Ahmet Ağaoğlu: "Olumsuz algılara tahriklere kapılmadan"

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından konuştu.

Trabzonspor'un galibiyet paylaşımları devam ediyor: "Yine Trabzonspor kazandı." https://t.co/syIrzl77LF — SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022

"Trabzonspor her zaman zirve yarışındadır"

Başkan Ağaoğlu, "Taraftarlarımız yaratılmaya çalışılan olumsuz algılarla tahriklere kapılmadan, 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Geçen seneki 12. adam taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hocamız Abdullah Avcı, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu sadece kazanılmış bir maç. Fatih Karagümrük maçını kazanmadığımız takdirde bu 3 puan çok fazla anlam ifade etmez. Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynar" ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı: "Transfere değil, taraftara ihtiyacımız var." pic.twitter.com/7QVegZHXe8 — SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022

SPOR Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: "Airport this way"