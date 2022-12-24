Spor Ahmet Ağaoğlu "Olumsuz algılara tahriklere kapılmadan"
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Ahmet Ağaoğlu: "Olumsuz algılara tahriklere kapılmadan"

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'yi evinde 2-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "12. adam taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu" ifadelerini kullandı. Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ahmet Ağaoğlu derbi galibiyetinin ardından konuştu: Olumsuz algılara tahriklere kapılmadan
Ahmet Ağaoğlu, Nisan 2018'den bu yana Trabzonspor Başkanlığı yapıyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından konuştu.

"Trabzonspor her zaman zirve yarışındadır"

Başkan Ağaoğlu, "Taraftarlarımız yaratılmaya çalışılan olumsuz algılarla tahriklere kapılmadan, 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Geçen seneki 12. adam taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hocamız Abdullah Avcı, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu sadece kazanılmış bir maç. Fatih Karagümrük maçını kazanmadığımız takdirde bu 3 puan çok fazla anlam ifade etmez. Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynar" ifadelerini kullandı.

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