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Ahmet Ağaoğlu: Hakemlerin VAR'a çağrılmamasından şikayetçiydik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, "Penaltı VAR incelemesiyle verildi. Şikayetçi olduğumuz pozisyonlarda hakemlerin VAR'a çağrılmamasından şikayetçiydik hep" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu: Hakemlerin VARa çağrılmamasından şikayetçiydik
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve namağlup lider olarak zirveyi sarı-lacivertlilerin elinden aldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mücadeleyi değerlendirdi.

"Hakemlerin VAR'a çağrılmamasından şikayetçiydik"

Penaltının VAR incelemesi sonrasında geldiğini belirten Ağaoğlu, "Kırmızı kartta benim gördüğüm kadarıyla ayakla itme var, müdahale var. Penaltı VAR incelemesiyle verildi. Şikayetçi olduğumuz pozisyonlarda hakemlerin VAR'a çağrılmamasından şikayetçiydik hep" ifadelerini kullandı.

"Aynı ciddiyetle devam edeceğiz"

Ligin 4'te 1'inin bittiğini söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Biz sadece 1 maç kazandık, bir sonraki maçı kazandığınızda bu maç anlam ifade eder. Ligin 4'te 1'ini oynadık, önümüzde 4'te 3'ü var. Aynı ciddiyetle, aynı disiplinle, rakibe saygı göstererek oynayacağız" dedi.

  • "İlk defa soyunma odasına indim"
  • Karşılaşma sonrasında büyük bir mutluluk yaşandığını belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "İlk defa bu sene, hocanın müsaadesiyle soyunma odasına indim. Oyuncularımızın mutluluğu vardı, tebrik ettik, teşekkür ettik. İnanılmaz bir sevinç vardı" ifadelerini kullandı.

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