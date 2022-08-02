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Ahmet Ağaoğlu: "Kopenhag içlerindeki en iyi takımdı"

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavililerin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşmesine dair açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu: Kopenhag içlerindeki en iyi takımdı
Ahmet Ağaoğlu

Sezonu Sivasspor galibiyetiyle birlikte kupayla açan Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu, Şampiyonlar Ligi kurasında Kopenhag eşleşmesini değerlendirdi.

"Kopenhag içlerindeki en iyi takım"

Ahmet Ağaoğlu Danimarka temsilcisi hakkında, "Kopenhag içlerindeki en iyi takımdı. Ancak onlara sorsanız onlar da 'Trabzon niye çıktı?' diye sorup, üzülürler. Daha önce onlarla oynadığımız talihsiz bir maç vardı, umarım bu da onun rövanşı olur" ifadelerini kulandı.

"Neden bu durumdayız diye sormalıyız?"

Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne direk katılan takımımız olmamasıyla ilgili ise Ağaoğlu, "Ülke olarak ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde eleme gruplarında oynamak zorunda kaldık. Neden bu durumdayız diye çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu, ülke olarak futbolda nereye geldiğimizin en açık göstergesi" şeklinde konuştu.

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