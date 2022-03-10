Ahmet Ağaoğlu Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuştu: En büyük sıkıntıyı biz yaşıyoruz

Süper Lig'de kulüp başkanları, Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakeme düdük astırması ve yayın ihalesi konularını görüşmek üzere toplandı.
Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında vakfın başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Konyaspor ve Alanyaspor katılmadı"
- "Toplantının iki ana gündem maddesi vardı. Bir tanesi MHK'nın kararı, o karar konuşuldu. 8 kulüp başkanı fiilen, 8 başkan da online olarak katıldı. Barcelona'ya iner inmez Burak Başkan da iştirak etti. Toplantıda Konyaspor ve Alanyaspor yoktu."
"Devre arasında ya da sezon sonunda yapılması daha uygun olurdu"
- "Görüş ayrılıkları olmasına rağmen genellikle başkanlarımız MHK'nın aldığı kararın zamanlamasıyla alakalı olarak endişelerini dile getirdiler. Bu konuda hemen hemen her kulübümüz hemfikirdi. Şekil olarak da tabii ki detaylı olarak hangi kriterler göz önünde bulundurularak hakemlerle yol ayrımına gelindiği konusunda kulüp başkanlarımızın kafasında ciddi soru işaretleri ve endişeleri olduğunu ifade edebilirim. Burası Kulüpler Birliği'yse her kulübün, her başkanın farklı görüşlerinin olması da doğal. Üzerinde görüş ve fikir birliğine vardığımız konu; zamanlama açısından uygun olmadığı yönünde. Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa sezon sonunda yapılması çok daha doğru ve uygun olurdu."
"En fazla sıkıntıyı çeken kulüp Trabzonspor'dur"
- "Eğer kamuoyundaki tartışmaların üzerinden gidecek olursak bu uygulamada en fazla sıkıntıyı yaşayan kulüp Trabzonspor Kulübü'dür."
"Bugünkü konuşmada teminatı veren MHK Başkanı'ydı"
- "MHK'nin almış olduğu, TFF'nin onayladığı ve yürürlüğe koyduğu bir karardır. 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda insanların kafasında ciddi soru işaretleri var. Bugünkü konuşmada teminatı veren MHK Başkanı'ydı."
"Öneren MHK, karar veren TFF"
- "Bu kararı veren kurum, aynı zamanda bu kararın ve ileriye dönük olarak işleyişin sorumluluğunu üzerine almıştır. O kararı verip, sorumluluğu üzerine alan insanları da neden böyle bir karar aldınız diye eleştirmek de doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olmaz. Kararı öneren kurul MHK, kararı veren kurul TFF."
"Bizim sıkıntımız isimlerle değil, sistemle"
- "Yanılmıyorsam bugün yaptığı açıklamada; '8 binin üzerinde bir kadromuz ve 6 bin civarında bir hakem kadromuz var' dedi. Böylesine geniş bir rakama sahip oldukları yerde en ince detayına, ayrıntısına kadar hesaplayarak böyle bir kararı almışlardır diye düşünüyorum. TFF ve MHK ile Kulüpler Birliği'nin oluşturduğu MHK Çalışma Grubu... Açık ve net olarak ifade etmiştik daha önce. Bizim sıkıntımız isimlerle değil, sistemle."
Düdükleri asıldı! pic.twitter.com/CzwpCwC3iB
Düdükleri asıldı! pic.twitter.com/CzwpCwC3iB— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 8, 2022
Yayın ihalesi: "Kulüplerimiz yüzde 80'e varan bir gelir kaybına uğramış durumda"
- "Üç sene önce Süper Lig kulüplerine 3 puan karşılığında naklen yayından 800 bin euro geliyordu. Süreç içerisinde tamamen TL'ye dönüş ve talep edilen indirimlerle bugün itibarıyla gelinen noktada 3 puan karşılığında alınan para 180 bin euro. Üç senede kulüplerimiz yüzde 80'e varan bir gelir kaybına uğramış durumdalar. 4 büyük kulüp ve bazı şirket kulüpleri haricinde Anadolu kulüplerimizin gelirlerinin yüzde 80, 90'ı yayın gelirlerinden oluşuyor. İsim vermekten çekinmeyeceğim. Gelir gider dengesini en iyi muhafaza eden, en disiplinli finansal ve ekonomik politika izleyen Sivasspor, bugün 100 milyon TL'ye varan bir bütçe açığıyla karşı karşıya."
"Anadolu futbolu çöküntüye uğradığı anda ülke futbolu çöker"
- "4 sene önce 550 milyon dolar diye ifade edilen gelir, bugün itibarıyla 2 milyar 675 milyon TL, yanılmıyorsam 150 milyon dolar. Döviz cinsinden değerlendirirsek, 400 milyona yakın bir gelir kaybı söz konusu. Anadolu kulüplerimizin tamamının gelirlerinin yüzde 80, 90'ı yayın gelirlerinden oluşuyor. Maalesef bu kulüplerimizin tamamı naklen yayın gelirlerini 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık hatta 5 yıllık süreyle bankalara temlik ederek kredi kullandı. O geliri sabit görerek bunu yaptılar kulüplerimiz. Anadolu futbolu yoksa Türk futbolu yoktur. Anadolu futbolu 4'ten büyüktür. Anadolu futbolu çöküntüye uğradığı anda ülke futbolu çöker."
"Durum çok karmaşık değil, çok açık da değil"
- "Anadolu takımlarının gelir kaybı, 3 sene sonra bugün yayıncı kuruluş tarafından algılanmış durumda. Bununla ilgili olarak da dün akşam bir bildiri yayınladılar. Şu kadar para verdik ama ihale bize verilmediği için büyük finansal açmazın içerisine gireceksiniz şeklinde bir açıklamaydı. İhalelere yatkın bir insan olmadığımdan dolayı ihale süreci devam ettiği için belirleyici ifadeler kullanmanın sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Ancak durum çok karmaşık değil, çok açık da değil. Çözülmeyecek gibi de değil. Ekonominin bu kadar stabil olmadığı bir süreçte ihale tarihinin gelmesi, bu süreç devam ederken kuzeyde bir savaşın patlak vermiş olması büyük şanssızlık. İnşallah en kısa süre içerisinde kulüplerin menfaatine olacak bir neticeyle sonuçlandırırız diye temenni ediyorum."