Ahmet Ağaoğlu: Men cezası CAS'tan dönecektir

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesi ile Trabzonspor’u Avrupa kupalarından 1 yıl men etti. Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunacak olan bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, yaşanan süreçle ilgili bilgilendirme yaptı.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Yanlış bir değerlendirme var"

"Geçtiğimiz sezon buna benzer bir sıkıntı yaşadık. Mücadelemiz sonrası 2019-2020'de UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ettik. Nerelerde hata yapıldığına dair açıklama yapmayacağım ama yanlış bir değerlendirme var. CAS'tan dönecektir."

"Mücadelemizde haklıyız"

"Hiçbir başarının hiç kimseye altın tepside sunulduğu görülmemiştir. Mücadele etmeden, savaşmadan kazanılan başarı yoktur. Mücadelemizde, davamızda haklıyız. Herkesin bundan emin olmasını istiyorum."

"TFF bu dosyada bizimle mücadele veriyor"

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. Kararı bağımsız bir kurum veriyor, UEFA'ya da tepki göstermek doğru değil. Davamızda haklıyız, en ufak bir endişemiz yok. Herkes bundan emin olsun. Camiamız bütün motivasyonunu maçlara versin."

Taraftara sükunet çağrısı

"Oyuncularımızla yapmış olduğumuz görüşmede şunu dedik, 'Şampiyonluk sizin, sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürmek bizim görevimiz.' Bu konudaki hassasiyeti de anlıyorum. Sükunetle yönetilmesi gereken bir süreç. Bu görevi bize bırakın. Süreç uzayabilir."