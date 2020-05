Ahmet Ağaoğlu: Mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin mayıs ayı sayısında yer alan yazısında, herkesin içinden geçtiği bu türbülanslı zamanları bir an önce atlatıp sağlıkla sevdiklerine kavuşacakları, özgürce sokaklarda dolaşacakları günleri beklediklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm sağlık otoritelerinin güçlü ve yapıcı telkinleriyle evde kalmaya, evde olmadıkları zaruri durumlarda ise fiziksel mesafeyi korumaya dikkat edilmesi halinde bu süreci mümkün olduğunca iyi atlatacaklarını düşündüğünü kaydeden Ağaoğlu, yine de toplumsal olarak zor ve geleceğe dönük birtakım endişeleri paylaştıkları bir süreçten geçtiklerini aktardı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ligin kaderini açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerle ilgili kararını verdi. Bugün gerçekleşen TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından Başkan Nihat Özdemir, liglerin 12-13-14 Haziran haftasında başlatılacağını duyurdu. İnsanlık tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşadığımızı vurgulayan Özdemir, "Çin’de ortaya çıkan korona virüs salgını, bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen etkisini hala sürdürüyor. Bu süreci birlik beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu felakete karşı her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Pandemiyle savaşımızda her gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Ancak tedbirlerden hiç vazgeçmeden, mücadeleyi asla bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu."Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı"Özdemir, yaşanan süreçten Türk futbolunun da etkilendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:"Devletimizin aldığı kararlarla sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçlarımızı seyircisiz oynattık, ilk ölümlü vakalar sonrasında da liglerimizi erteledik. Allaha şükürler olsun ki, o dönemde sahalarımızda virüs çıkmadı. Şimdi 1.5 ay gibi bir zaman geçti. Futbol ailesi olarak hem dayanışma hem önlemler konusunda gerekli tüm adımları attık. Türkiye Futbol Federasyonu olarak virüse karşı kararlı mücadelemizle önemli bir yol aldık. Devletimizin kararlarına harfiyyen uyduğumuz gibi futbola dönüş için Sağlık Kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı. Bunun birinci kısmını kamuoyu ile paylaştık, müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplerimize ve kamuoyuna duyuracağız." En son Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine bizleri kabul ettiği, değerli bilgilerini paylaştığı için teşekkür ediyorum. Bakan Koca, gerçekten zor bir görevi başarıyla yürütüyor, verdiği mücadele ve duruşu ile hepimize örnek oldu. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bugün de Yönetim Kurulumuz toplandı. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hazırladığı Normalleşme Planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk" açıklamasını yaptı."Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık""Görevimizin zorluğunu ve sorumluluğumuzu biliyoruz" diyen Özdemir, "Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Bütün kamuoyunun da merakla beklediği kararımızı şimdi sizlere duyurmak istiyorum. Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Bu kararımızla liglerin belirlediğimiz takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığımıza müracaat edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar değerli çalışmalara imza atan Bilim Kurulumuza havale edecek. Ligleri 26 Temmuz'da sonlandırmayı hedefliyoruz. Toplamda 7 hafta sonu, 1 hafta içi olacak şekilde haftaları planladık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek. Bu süreçte Bilim Kurulu’nun Sağlık Kurulumuzla beraber yapacağı değerlendirmeleri de içeren sürecin sonunda ortaya çıkacak esasları tüm kulüplerimize bildireceğiz. Bilim Kurulumuz bu çalışmalarını yürütürken biz de Futbol Federasyonu olarak Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerimizdeki kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleri ile görüşmeler yapmaya başlayacağız. Tüm istişarelerimizi yapıp Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun maçların nasıl oynanacağına dair kararı çerçevesinde ligleri başlatacağız" şeklinde konuştu.Bundesliga için karar verildi: 22 Mayıs'ta başlayacak"Kupalarımızı sahada vereceğiz"Devletin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Özdemir, "Antrenmanlarına başlayan kulüplerimizin bu zaman zarfında hazır hale geleceğine inanıyoruz. Hiçbir şeyin eskisi olmayacağını biliyoruz ama yeni dönemi de fırsata çevirmek istiyoruz. Bu nedenle, sağduyu içerisinde kararlara saygı duyarak, bireysel ve toplumsal tüm sorumluluklarımızı yerine getirerek bunu başaracağımızdan eminiz. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz ve ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız. Aldığımız kararlarımızın ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağımızı belirterek hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.Harcama limitleri ve yayıncı kuruluş konusuKulüplerin gelir kaybettiğini açıklayan Nihat Özdemir, "Harcama limitleri konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kulüplerimizin gelirleri azaldı. Bir maç seyircisiz oynandı, görüyoruz ki diğer maçlarda seyircisiz oynanacak. Bu kapsamda limitler yeniden düzenlenecek. İstediğimiz yayıncı kuruluşla yolumuza devam etmek, çünkü bir sözleşmemiz var. Onlarda ligin başlamasını istiyor, ödeme yapmak için. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Bizim ana amacımızı şuan ki yayıncı kuruluş ile yolumuza devam etmek ve öyle yapacağız. Maçların şifresiz verilmesi konusu yayıncı kuruluşa ait. Bazı taraftarlar abone olmuş, bazıları olmamış durumda. Bunun hukuksal bir boyutu var. Kararı onlar verecek. Maçlar şifresiz verilmezse kafelerde topluluklar oluşacak. Bununda kurallarını ortaya koyacağız" dedi."Yabancı sınırı için kulüplerle görüşülecek"Yabancı sınırı kurallı için kulüplerle görüşülmesi gerektiğini söyleyen Nihat Özdemir, "Normal bir süreç olsaydı, yabancı sınırını gelecek sezon için konuşuyor olacaktık. Fakat bu konuda acele etmemeliyiz. Bu virüs olayı her şeyi değiştirdi. Acele etmeden kulüplerimizle görüşerek karar alınacak" ifadelerini kullandı."Türkiye Kupası için görüşmeler sürüyor"Türkiye Kupası'nda toplamda 3 maç kaldığını belirten Özdemir, "Türkiye Kupası için görüşmelerimiz devam ediyor. 4 takımı ilgilendiriyor. Hem onlarla hem de yayıncı kuruluşla görüşüyoruz. İlerleyen zamanda açıklamasını yapacağız" dedi.

Ağaoğlu, bu sürecin ne zaman sona ereceği yahut sürecin sonunda nasıl bir tabloyla karşılaşılacağını öngörebilmenin mümkün olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu günlerde pek çok kişi ve kurum gibi Trabzonspor Kulübü olarak bizler de temkinli bir bekleyiş içindeyiz. Yine de şu an için ertelediğimiz bir plan yahut askıya aldığımız bir proje yok. Mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Trabzonspor, bir süredir zaten kendi ekonomik krizinin üstesinden gelmeye çalışıyordu. İki yıldır attığımız tüm adımların hareket alanını kısıtlı bütçemiz belirliyordu. Bu anlamda öz kaynaklar en doğru seçenekti. Biz kendi kendine yeterli bir ekonomik ve sportif düzen yaratabilmek için zaten altyapımıza yönelmiştik. Bakın, şimdi herkes içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar ve dış mecburiyetlerden ötürü kendine kendine yetebilmenin yollarını arıyor. Bu açıdan bakıldığında en şanslı kulübün Trabzonspor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim Trabzonspor altyapısından yetişen ve bir çok kulübün transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür, kulüp dergisine röportaj verdi. Hayal kurmayı ve bu hayallerinin gerçekleşmesi için çalışmayı seven birisi olduğunu belirten oyuncu, "En büyük hayalim de Trabzonspor’da forma giymekti. Bunu kısa süre içerisinde gerçekleştirdiğim için ayrıca çok mutluyum. Son olarak da Trabzonspor’da şampiyonluk yaşamayı çok istediğimi vurgulamak istiyorum. Barcelona Kulübü’nün hayranıyım. Bu nedenle yapılan bu yakıştırmalar beni mutlu ediyor. Oyuncularından oyun sistemlerine kadar çok beğendiğim bir kulüp. Umarım ileride orada oynayabilirim" ifadelerini kullandı."Büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirmek istiyorum"13-14 yaşlarında top toplayıcılık yaptığını dile getiren başaralı oyuncu, "O zaman maçlar Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynanıyordu. İlk kez hocamız Salim Doğan bize maçlarda toplayıcılık yapacağımızı söylediğinde çok heyecanlanmıştık. Maçtan 3-4 saat öncesinden stadyuma gitmiştik. Oyuncuları ilk kez bu kadar yakından göreceğimiz için heyecanlanmıştık. O zamanki anılarım çok güzeldi. Hedeflerim ilki A takıma çıkmak ve başarılar elde ekmekti. Bunu başardığım için mutluyum. Sırada şampiyonluk yaşamak var. Umarım bu hedefimi de gerçekleştirebilirim. Bu şampiyonluk sonrası amacım ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil ekmek ve büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirmek" dedi."Üç maç sakat sakat oynadım""Sakatlandığım an bunun ciddi bir sakatlık olduğunu anladım" diyen genç futbolcu, "Aslında bu sakatlıktan üç maç önce benzer bir travma yaşamıştım ama doktorlarımız durumu anlayamamıştı ve üç maç sakat sakat oynamıştım. AEK maçında kafa topuna çıkıp yere düştüğümde dizimden bir ses gelmişti. O an çok kötü bir şey olduğunu hissetmiştim. 10 yıllık futbol kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşamıştım. Maçtan sonra da doktorlarımız sakatlığımı açıklamıştı. Haberi ilk aldığımda babamı aradım. Ben tesislerde, babam evdeydi. Hem ben hem de ailem duruma çok üzülmüştü ama biz İslam'ı en iyi şekilde yaşamaya gayret gösteren ve Müslümanlığı insanlığa yaymaya çalışan örnek aile olmaya çalışıyoruz. Aile olarak her işte bir hayır olduğunu tüm insanlara ispatlamaya çalışıyoruz. Bunu sakatlandığımda söylemiştim, babam da aynısını telefonda bana söyledi. Ayrıca, 'Altı ay uzun bir süre gibi gözükse de zaman çabuk geçer' dedi. Üzüldük ama her işte bir hayır vardı. Dualarla bu süreci atlatmaya çalıştık" şeklinde konuştu. Kulübümüz küçülmeye gidiyordu, ekonomik anlamda toparlamıştı hatta iyi bir seviyeye gelmişti. Ne yazık ki futbol dünyası virüsten fazlasıyla etkilenecek. Umarım bu sıkıntıyı en kısa zamanda en iyi şekilde atlatırız ve futbol devam eder. İnsanlar evlerine çekilince ülke olarak ne kadar güzel bir doğaya sahip olduğumuzu görmüş olduk. Hayvanlar özgürce hareket etmeye, doğa kendini yenilemeye ve güzelleşmeye başladı. Bizler doğayı hor ve acımasız kullanıyoruz. Elimizdeki çöpü rahatlıkla yere atabiliyoruz. Dikkatli olmuyoruz. Şimdi yaşadıklarımızdan ders alıp karantina sonrası dikkatli ve duyarlı olmamız gerekiyor" diye konuştu."Potansiyelimi tam olarak sergilediğimi düşünmüyorum"Abdülkadir Ömür, potansiyelini tam olarak sergileyemediğini de belirterek, şunları söyledi:"20 yaşındayım ve bu yaştaki birisi daha fazla şey başarabilir. Kendimi geliştirebileceğim başka noktaların da olduğunu düşünüyorum. Bu belirttiğim noktaları geliştirip Allah nasip ederse Avrupa’nın en iyi takımlarında oynayıp kendi potansiyelimin yüzde yüzünü bulabileceğimi düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de, Trabzonspor’da oynarken sizin de takdir edeceğiniz bazı saha dışı problemlerden dolayı kendimizi tam olarak sahaya veremiyoruz. Küçük bir şeyden bile etkilenen bir topluluğa sahibiz. İnsan olarak duygusal bir yapıya sahip olduğumuz için dışarıdan gelen en küçük bir etkene bile üzülebiliyoruz. Eğer bunu atlatabilirsek gerçek Abdülkadir’i yurt dışında sergileyeceğimi düşünüyorum."Abdülkadir Ömür: Barcelona ve Messi benim için zirve diyebilirim"İki kupayı da çok istiyoruz"Trabzonspor’un yıldız oyuncusu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu da çok istediklerini sözlerine ekleyerek, "Ligde lider durumdayız. Hem ofansif hem de defansif anlamda çok iyi bir kadroya sahibiz. Şampiyon olabilecek kapasitemiz var. Bunun hayalini hep kurduk. Antrenmanlardan önce hem hocamız hem de kaptanımız bunu belirtiyor. Şampiyonluğa yakınız. Kupa’da Fenerbahçe’yi ilk maçta yendik. Orada da hedefimiz var. Şampiyonluğu çok istiyoruz" ifadelerini kullandı."İlla bir baskı oluyor"Uzun yıllar şampiyon olamamanın kendileri üzerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığı yönünde gelen bir soruyu da Ömür, şöyle cevaplandırdı:"Tecrübeli oyuncularımız bundan pek etkilenmez ama benim gibi genç oyuncular bu baskıdan etkilenebilir. Trabzonspor uzun süredir şampiyon olamıyor ama bu yıl bu hedefe çok fazla yaklaştı. Şampiyonluğa inanan bir taraftara grubuna ve oyuncu kadrosuna sahibiz. İlla bir baskı oluyor. Bazen kendi taraftarımız önünde oynarken baskı hissediyoruz çünkü onlar bizden mutlak zafer istiyor. Bizler de galibiyet istiyoruz ama her dakika geçtikçe daha çok baskıyı arttırdıkları için üzerimizde baskı oluşuyor.""Hüseyin Çimşir’in teknik direktör olmasına çok sevindim"Hüseyin Çimşir ile yardımcı antrenörken daha fazla yakın olduklarını söyleyen Abdülkadir Ömür, "Kendisinin teknik direktör olmasına çok sevindim. Alınan karar sonrası arayıp tebrik etmiştim. Çok iyi ve düzgün bir insan. Çok iyi bir hoca. Taktiksel olarak takıma önemli katkıları olduğunu ve olabileceğini düşünüyorum. Bu yolda bizimle birlikte yürüyor. Yaptığımız görüşmelerde, ’Sen daha iyi bir oyuncu tekniğine sahipsin. Bunu dışarıya çıkartmıyorsun. Saha içinde rahat ol. Sen kendini ne kadar rahat hissedersen takıma da o kadar rahat hissettirirsin’ dedi. Sürekli öz güven aşıladı. Onun bu yaklaşımı beni daha çok mutlu ve motive ediyor" şeklinde konuştu."Başkan’ın izni olmadan bir yere gidemeyiz"Hakkında çıkan transfer haberlerinin gurur verici olduğunu da açıklayan bordo-mavili oyuncu, "Bu haberlerin çıkması hem benim hem de kulübüm için gurur verici olduğunu düşünüyorum. Özellikle sezon başı benim için oldukça hareketli geçmişti. Başkanımızla da görüşmeler yapıyorduk. Yüksek miktarda teklifler geliyordu. Beni gururlandıran kısım buydu. Hem kulübüme para kazandırıp hem de ülkemi yurt dışında temsil edeceğim. Bu yıl burada kaldım. Gelecek yıl ne olur bilemeyiz. Teklifler gelince çok mutlu oluyoruz. Her şeyin hayırlısını Allah bilir. Bize izin verecek olan başkanımızdır. Kendisinin izni olmadan bir yere gedemeyiz" dedi."Uğurcan ve Sörloth’ün takıma önemli katkı verdi"Ömür, Uğurcan Çakır ve Sörloth’un takıma önemli katkı verdiğini de ifade ederek, şu cümleleri kurdu:"Ben ve Uğurcan ağabey bu takımın en eskilerindeniz. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Geçmişte kendisine her zaman Türkiye’nin en iyi kalecisi olacağını söylerdim. O kapasiteye sahip bir kaleci. İnşallah tüm kariyeri başarılarla geçer. Sörloth’u ise bu sezon başı tanıma imkanımız oldu. Kiralık olarak geldi bize. Açıkçası bu kadarını beklemiyorduk. Çünkü kendisini tanımıyorduk. Bilinen bir oyuncu değildi. Kendisini burada ispatladı ve takımımıza önemli maçlar kazandırdı. İnanılmaz bir sezon geçiriyor. Umarım bu böyle devam eder. Trabzonspor'da mutluysa bizimle olmaya devam eder.""Messi yüzünden mevkimi değiştirdim"Her zaman Messi'yi izlediğini belirten Abdülkadir Ömür, "Onun yüzünden mevkimi değiştirdim. Orta sahada oynuyordum. Sonra sağ veya sol açık oynamaya başladım. Sol ayaklı ve onun gibi top sürüp pas attığım için benzetiyorlar sanırım. Bu inanılmaz bir mutluluk benim için. Onun kadar iyi bir futbolcu bir daha gelir mi, bilemeyiz ama ona benzetilmek çok güzel. Onunla yan yana oynamayı sürekli hayal ediyorum. Bu durum bir futbolcunun gelebileceği zirve diyebilirim. Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyordur zaten. Yaşanılması zor bir hayal gibi görünüyor ama ben bu hayali her zaman kuruyorum. İnşallah Allah nasip eder" diyerek sözlerini noktalandırdı.