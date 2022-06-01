Ahmet Ağaoğlu: "Nwakaeme'den cevap bekliyoruz"

Ekonomi

BDDK'ya 200 bine yakın şikayet geldi: Listenin başında bireysel krediler var

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 2021 yılında 200 bine yakın şikayet gelirken en fazla şikayet 58 bin 42 adetle bireysel kredi konularında oldu. Geçen yıl denetim faaliyetleri kapsamında bankalara 61,1 milyon lira idari para cezası uygulandı.