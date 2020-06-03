Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak'ın isteği üzerine sezon sonunda görüşeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Jose Sosa, son zamanlarda çıkan transfer ve yeni sözleşme haberleri üzerine, bordo-mavili ekibin sosyal medya hesabından canlı yayında açıklamalarda bulundular. Başkan Ağaoğlu, hem Sosa'nın hem de Novak'ın isteği üzerine oyuncularla sezon sonunda yeni sözleşme için masaya oturacaklarını ifade etti. Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Lige hazır durumdayız"

"Takım olarak hiçbir sorunumuz yok, lige hazır durumdayız ve inşallah şampiyon olacağız. Yaklaşık ocak-şubat ayından bu yana Sosa sözleşmesini yeniliyor mu gibi haberler sürekli çıkıyor. Maalesef de gündemden düşmek bilmiyor. Bununla alakalı olarak süreç içinde gerek görsel medyada, gerek yazılı medyada çok açık ifade ettik. Kaptanımızla devam etmek istediğimizi söyledik. Jose Ernesto Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, bizimle beraber bu takımın ağırlığını omuzlamış biri."

"Oyunları planlayanların yaşı kadar benim yöneticilik tecrübem var"

"Sürekli olarak bunu ifade etmemize rağmen, son 10 yılın en başarılı kadrosunu oluşturmamıza rağmen ısrarlı bir şekilde başta kaptanımız olmak üzere diğer yıldızlarımızın üstünden sürekli olarak transfer haberleri çıkıyor. Bu tür oyunları planlayanların yaşı kadar benim yöneticilik tecrübem var. Bunların hepsinin farkındayım, tahmin ediyorum ki hepiniz farkındasınızdır. Takımımızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik spekülasyonlar bunlar. Şampiyonluk yolunda bize karşı bir takım operasyonlar yapılacağını biliyorduk zaten. Benim 30 yılım geçti bu alemde. Yapılan algı operasyonlarına taraftarlarımız alet olmasın."

"Gerçek dışı haberler"

"Önümüzde çok önemli bir süreç var, lig bitimine kadar acelemiz yok, kafamızı bu ve buna benzer konularla meşgul etmesine izin vermeyelim dedi kaptanımız. Bizzat talebi buydu. Gerek kaptanımız ve gerek diğer oyuncularımızın adı gerçek dışı haberlerde çıkıyor."

"Bu aşağılık olayı lanetliyorum"

"Son 1 hafta içerisinde kaptanımızın eşi üzerinden bir propaganda yapıldı. Bir kadın üzerinden yapılan bu aşağılık olayı lanetliyorum. Bu konuyla ilgili gerekenleri de yapacağız. Kaptanımız ve bütün futbolcularımız bu kentte misafirlerimizdir. Aidiyet duygusuyla buraya bağlı olan insanlara saygı duymak haricinde bir duyguda bulunamayız."

"Trabzonspor dimdik ayaktadır"

"Takımımızın konsantrasyonunu bozmak için algı yapan beyinler, kendi sığlıkları içerisinde boğulacaktır. Trabzonspor dimdik ayaktadır. Bu hedef sportiftir, ahlakidir, ekonomiktir. Bu algılara boyun eğmeyeceğiz. Asla ve asla buna müsaade etmeyeceğiz."

"Kaptanımız sezon sonu görüşmek istedi"

"Sosa'yla birlikte yola çıktık, hedefe birlikte ulaşacağız. Geleceğe dair hedeflerimiz var. Kaptanımız önümüzde çok önemli bir hedef olduğu için sözleşme konusunu sezon sonuna bırakmak istedi. Bizim de ona saygı göstermemiz gerekiyor."

"Novak'da sezon sonunda görüşmek istedi"

"Novak'la da sürekli görüşüyoruz. O da 'önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım' dedi. Onunla da görüşmeleri lig sonuna bıraktık."





Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan sonra açıklamalarda bulunan Jose Sosa şu ifadeleri kullandı:

"Saha içinde veya saha dışında görev almak istiyorum"

"Taraftarımız şunu bilsin ki iyi çalışıyoruz ve herkes elinden geleni yapıyor. İlk söyleyeceğim şey onların rahat olmaları ve bizi uzaktan desteklemeleri. Kalan final niteliğindeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Başkanımız beni anlayışla karşıladı.. Burada çok mutluyum. Takıma nasıl yardımcı olabileceksem o şekilde devam etmek istiyorum. Saha içerisinde veya dışarıda, başkanımızın uygun göreceği pozisyonlarda devam etmek istediğimi ilettim. Ben Trabzonspor'da çok mutluyum."

"Söylemler beni üzüyor"