Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalya kampında yayıncı kuruluşa konuştu. Kamptaki havanın beklediğinden daha iyi olduğunu söyleyen Ağaoğlu, Talisca transferine de noktayı koydu.
Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:
- Talisca ne gündemimize geldi, ne görüşme oldu ne de böyle bir düşüncemiz var. Lütfen hiç kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin. Takımın bütçesi bu. Biz bunu aşarsak, Trabzonspor'a tarihin en büyük ihanetlerinden birisini yapmış oluruz. Hüseyin hoca da 'Transfer yapmış olmak için yapmayalım başkanım.' dedi. Maliyeti düşük, kadroya katkı verecek 1 ya da 2 oyuncuyu kadroya katma ihtimalimiz var.
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