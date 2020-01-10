Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalya kampında yayıncı kuruluşa konuştu. Kamptaki havanın beklediğinden daha iyi olduğunu söyleyen Ağaoğlu, Talisca transferine de noktayı koydu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları: