Ahmet Ağaoğlu: Talisca ne gündemimize geldi ne de böyle bir düşüncemiz var

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalya kampında yayıncı kuruluşa konuştu. Kamptaki havanın beklediğinden daha iyi olduğunu söyleyen Ağaoğlu, Talisca transferine de noktayı koydu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Talisca ne gündemimize geldi, ne görüşme oldu ne de böyle bir düşüncemiz var. Lütfen hiç kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin. Takımın bütçesi bu. Biz bunu aşarsak, Trabzonspor'a tarihin en büyük ihanetlerinden birisini yapmış oluruz. Hüseyin hoca da 'Transfer yapmış olmak için yapmayalım başkanım.' dedi. Maliyeti düşük, kadroya katkı verecek 1 ya da 2 oyuncuyu kadroya katma ihtimalimiz var.

Sosa ve Novak'ın menajerleriyle görüşüyoruz

Sosa ve Novak'ın ücretleriyle ilgili bir sıkıntımız yok. Novak'ın menajeriyle yaşamış olduğumuz bir komisyon anlaşamamazlığı var. Bizim menajerlerle ilgili belirlemiş olduğumuz bir rakam var ve o rakamın üzerine çıkmak istemiyoruz. Bizim Novak'a önerdiğimiz ücret, hem kulüp şartlarında hem ülke şartlarında çok çok iyi bir rakam ve Novak'ın da önerdiğimiz rakamla ilgili bir sıkıntısı yok ama menajeriyle ilgili hala bir noktaya gelebilmiş değiliz. Novak'ın menajeri, kulübün önereceği rakamı kabul etmek zorunda.



