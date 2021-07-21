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Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor'a transfer müjdesi

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, Başkan Ahmet Ağaoğlu kadro derinliği konusundaki olumsuzlukları giderdiklerini belirterek, yeni sezona damga vuracak bir takım izleteceklerine inandığını ifade etti. Ağaoğlu, savunmanın sol kenarına yerli bir isim ekleyeceklerini de söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlundan Trabzonspora transfer müjdesi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Yaptığı flaş transferlerle transfer dönemine damga vuran Trabzonspor’da yeniliklerle birlikte yeni umutlar da yeşermeye başladı. Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair soruları cevaplarken, yeni sezona yeni umutlarla gireceklerini ve herkesin beğeniyle takip edeceği bir takım izleteceklerine inandığını söyledi. Başkan Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği üzerine savunmanın sol kenarına yerli bir isim transfer edeceklerini de belirtti.

Eksikleri giderdik

Trabzonspor’un gerek Süper Lig, gerek Türkiye Kupası ve gerekse Avrupa kuplarında başarılı olması için çaba gösterdiklerini belirten başkan Ağaoğlu, “Geçen sezonlarda kadro derinliği konusunda yaşadığımız sorunları yapılan transferlerle gidermeye çalıştık. Geçen sezonun devre arasında başladığımız kadro yenileme çalışmalarımızı sezon sonunda yaptığımız 4 önemli transferlerle büyük oranda giderdik. Özellikle hücum bölgesinde ve orta alanda büyük rekabet yaşanıyor ve bu rekabetin takıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum” diye konuştu.

  • Sol beke Umut Meraş: Hafta sonuna kadar transfer sonuçlanacak
  • Yeni yabancı sınırlaması nedeniyle Trabzonspor’da transferde strateji değişirken, teknik direktör Abdullah Avcı’nın savunmanın sol kenarına yerli bir isim istemesiyle gözler yeniden Umut Meraş’a çevrildi. Daha öncede ismi bordo-mavili takımla anılan ve görüşme yapılan milli futbolcuyla yeniden görüşüleceği öğrenilirken, hafta sonuna kadar bu transferin sonuçlandırılacağı belirtildi. Trabzonspor, daha önce kadrosuna kattığı oyuncularla birlikte yeni sezonda iddialı bir görüntü ortaya koymak istiyor.

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