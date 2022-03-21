Spor Ahmet Ağaoğlundan yayın ihalesi açıklaması
FUTBOL FUTBOL

Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig yayın ihalesine ilişkin kulüpler arasında fikir ayrılığı yaşanmadığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ahmet Ağaoğlundan yayın ihalesi açıklaması
Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yayın ihalesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfının 28 Mart'ta toplantı yapacağını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Yayın ihalesinde TRT'nin de çekilmesinde sonra çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısına iştirak edecekleri için o toplantıda bulunamayacaklar. O toplantıda izleyeceğimiz yolla alakalı kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Yayın ihalesi konusunda Kulüpler Birliği Vakfı içinde fikir ayrılıklarına tanık olmadım. Bu, gerçekle hiçbir şekilde örtüşmeyen bir ifade. Bütün kulüplerin tek ortak noktası, bu ihaleden mümkün olduğu kadar fazla gelir elde etmek. Başından beri kulüpler ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak net tavrımız bu" ifadelerini kullandı.

TFF'nin, yayın ihalesinde kulüplerin en yüksek geliri sağlaması için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydeden Ağaoğlu, "TRT'ye ihalenin bir paketi verilmişti. TRT çekildikten sonra önümüze farklı bir fotoğraf geldi. TFF de kulüplerin onayını aldıktan sonra bir karar verecek" diye konuştu.

Mehmet Sepil istifa etti
SPOR
Mehmet Sepil istifa etti


Beyaz Sarayda istifa depremi

Beyaz Saray'da istifa depremi

​Kamala Harris'in ofisinden açıklama yapıldı.
Mal mülk değil anılar önemli

'Mal mülk değil anılar önemli'

​Aselsan'daki işlerini bırakıp dünya turuna çıktılar.
CHPli Özkanın Selahattin Demirtaş çıkışına Parti Sözcüsü Öztrak da destek verdi: Haksız yere içeride

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...

​Uçağın düştüğü yerde yangın uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca vaka haritasını açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kaçınılmaz geleceğe insanlarımızı en güçlü şekilde hazırlamalıyız
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Dev yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

'Amirallerin Montrö Bildirisi' davasında ilk duruşma tamamlandı
Gündem

'Amirallerin Montrö Bildirisi' davasında ilk duruşma tamamlandı

Kamuoyunda "Amirallerin Montrö Bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davada, sanıklar Abdullah Akgül, Abdullah Can Erenoğlu, Ahmet Şenol, Atilla Kezek ve Emin Sami Örgüç savunma yaptı.
Boğaziçi Davası'nda arbede: CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenliğe saldırdı
Gündem

Boğaziçi Davası'nda arbede: CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenliğe saldırdı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan dönemin rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi protesto eden 14 öğrencinin yargılandığı davada arbede çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlilerini darp etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Şehrimizin 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun
Gündem

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Şehrimizin 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun

İtalya'da Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 yılı Dünya ve Avrupa Spor Başkentler ile Avrupa Spor Bölgesi olacak şehirlere ödülleri verildi. Programda Konya’nın '2023 Dünya Spor Başkenti' olacağı da açıklandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, “Konya’nın ‘2023 Dünya Spor Başkenti’ seçilmesinden mutluluk duyuyorum. Şehrimizin marka değerine katkı sağlayacak bu tür organizasyonlar ayrıca Konya’nın isminin tüm dünyada duyulmasına ve birçok organizasyonun yapılmasına vesile oluyor. Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.