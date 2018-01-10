Ahmet Bulut: Arda Turan için son söz Barcelona'da

Medipol Başakşehir'in ardından Arda Turan'ın menajeri de transferi açıkladı.
A Spor'un aktardığına göre Arda konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardıklarını belirten menajer Ahmet Bulut, son sözün Barcelona'da olduğunu ifade etti.
Katalan kulübünün milli futbolcunun yıllık ücretinin tamamını karşılanmasını ve 2 milyon euro kiralama ücreti istediği, Başakşehir'in ise Arda'nın maaşının yarısını ödemeyi talep ettiği belirtildi.
- Bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti.
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