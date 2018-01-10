Ahmet Bulut: Arda Turan için son söz Barcelona'da

Medipol Başakşehir'in ardından Arda Turan'ın menajeri de transferi açıkladı.

A Spor'un aktardığına göre Arda konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardıklarını belirten menajer Ahmet Bulut, son sözün Barcelona'da olduğunu ifade etti.

Katalan kulübünün milli futbolcunun yıllık ücretinin tamamını karşılanmasını ve 2 milyon euro kiralama ücreti istediği, Başakşehir'in ise Arda'nın maaşının yarısını ödemeyi talep ettiği belirtildi.

Bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti.





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