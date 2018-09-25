SÜPER LİG

Ahmet Çakar: Maçı VAR hakemi belirledi

Beraberlikle sonuçlanan derbiyi değerlendiren Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin maçta penaltısının verilmediğini ifade ederken çarpıcı yorumlarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Aydınus'un yönettiği derbinin VAR hakemi Halis Özkahya idi.

Fırat Aydınus'un yönettiği derbinin VAR hakemi Halis Özkahya idi.

Fotoğraf: Şebnem Coşkun / AA

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, maçın 85. dakikasında Atiba'nın ceza sahası içerisinde yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu savundu ve dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Beyaz TV yorumcusu Çakar'ın pozisyonla ilgili açıklaması şöyle;

"VAR'ın görevi bu pozisyonda penaltıyı görmek"

  • "Fenerbahçe hakemle kaybetti. Maçı VAR hakemi Halis Özkahya belirledi. Atiba caza sahası içerisinde topu eliyle tokatlıyor. VAR hakemin görevi bu pozisyonda penaltıyı görmek. Bu pozisoynu Fırat Aydınus görmeyebilir. VAR sistemi Fırat Aydınus'u uyarmalıydı."

Atiba'nın tartışmalara neden olan pozisyonu.
Atiba'nın tartışmalara neden olan pozisyonu.

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