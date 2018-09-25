Ahmet Çakar: Maçı VAR hakemi belirledi

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, maçın 85. dakikasında Atiba'nın ceza sahası içerisinde yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu savundu ve dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Beyaz TV yorumcusu Çakar'ın pozisyonla ilgili açıklaması şöyle;

"VAR'ın görevi bu pozisyonda penaltıyı görmek"