SÜPER LİG

Ahmet Çakar'dan Beşiktaşlıları kızdıran yorum

Beşiktaş'ın sahasında Malmö'ye yenilerek Avrupa Ligi'ne veda ettiği maç sonrası Ahmet Çakar'dan siyah-beyazlıların tepkisini çeken bir paylaşım geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar.

FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta mücadelesinde İsveç'in Malmö ekibine 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Genk, Malmö ve Sarpsborg'un olduğu grubu 3. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar dikkati çeken bir yorumda bulundu. Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İskandinav köy takımlarının bulunduğu gruptan çıkamayan Beşiktaş'ı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.


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