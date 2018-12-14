Ahmet Çakar'dan Beşiktaşlıları kızdıran yorum

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta mücadelesinde İsveç'in Malmö ekibine 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Genk, Malmö ve Sarpsborg'un olduğu grubu 3. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar dikkati çeken bir yorumda bulundu. Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İskandinav köy takımlarının bulunduğu gruptan çıkamayan Beşiktaş'ı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

İskandinav köy takımlarının bulunduğu gruptan çıkamayan Beşiktaş ı kınıyorum..... — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) 13 Aralık 2018