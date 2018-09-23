SÜPER LİG

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili flaş iddia

Ahmet Çakar'dan derbi iddiası

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Ahmet Çakar

Ahmet Çakar

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili analiz yaptı.

Sabah'ta yer alan yazısında kritik mücadeleyle ilgili görüşlerini paylaşan Ahmet Çakar, şunları kaydetti:

"İki takımın da en önemli silahı duran top"

  • Bana göre 3 ihtimalin de birbirine yakın olduğu bir maç. Beşiktaş, ciddi defansif problemler yaşıyor. Özellikle arkasına atılan toplarda manasız pozisyonlar veriyorlar. Mütevazı Norveç takımı Sarpsborg karşısında bile son 15 dakikada verdikleri pozisyonları sadece konsantrasyon eksikliğine bağlamak doğru değil. Fenerbahçe ise kanatları iyi kullanamayan bir takım, çok ısırgan da değiller. Orta sahası üretemiyor. Sanki her iki takımın da en önemli silahları duran toplar olacak gibi.

"İş Ali Koç'a kadar uzanır"

  • Fenerbahçe bu derbiyi kaybederse, sezonu kaybeder. Eğer taraftar Cocu'ya fazla isyan etmiyorsa Ali Koç'a olan saygı ve sevgisindendir. Ama bunun da kırılma anı Beşiktaş maçı. Bir mağlubiyet anında Cocu'yu takımın başında tutmak kolay olmaz. Başkan Ali Koç ne derse desin bünye kabul etmez ve asıl problem ondan sonra başlar. Cocu'yu gönderince kim gelecek? Daha sonra birçok oyuncu ve sportif direktör Comolli tartışılmaya başlanır ve iş Ali Koç'a kadar uzanabilir.

Beşiktaş taraftarının 'Pancu' hazırlığı
Beşiktaş taraftarının 'Pancu' hazırlığı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile ligde pazartesi günü oynayacağı mücadele öncesi, siyah-beyazlı taraftarların sürpriz bir hazırlık içerisinde olduğu ortaya çıktı.Beşiktaşlı taraftarların sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, siyah-beyazlılar derbiye 3 bin adet Pancu fotoğrafı ile gelecekler. Taraftarlar daha sonra bu fotoğrafları, İstiklal Marşı bitiminde 'uçak' yaparak Fenerbahçe tribünlerine gönderecekler.Bilindiği gibi Pancu, Beşiktaş'ın 2004-2005 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 4-3 mağlup ettiği derbi mücadelesinde kaleye geçerek "Kadıköy Panteri" lakabını almıştı.📢 Beşiktaş: Fenerbahçe maçını tribünden izleyecek taraftarlarımız için biletler saat 10.00&#39;da Passolig&#39;de satışa sunulacaktır. Bilet fiyatları 150 TL&#39;dir.&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 22, 2018

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