Ahmet Dursun şampiyonluk favorisini açıkladı

Beşiktaş'ın unutulmaz golcüleri arasında yer alan Ahmet Dursun, Fenerbahçe'denin sahasında siyah-beyazlıları konuk edeceği maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Futbol Arena'ya konuşan Dursun'un açıklamaları şöyle;
"Fenerbahçe kaybederse havlu atabilir"
- "Fenerbahçe çok kaliteli ve çok iyi bir takım. Her ne kadar lige çok kötü başlasa da derbilerin havası farklı oluyor. Kendi seyircisinin avantajını da kullanacak. Beşiktaş, gol açısından Fenerbahçe'ye göre biraz zayıf gözüküyor. Bence takım olarak Beşiktaş daha iyi. Ama gol pozisyonlarını değerlendiremezse sıkıntı olabilir. Çünkü Fenerbahçe kendi taraftarının önünde iyi oynuyor ve derbilerde bildiğiniz gibi iyi bir takım. Kötü bir gidişat var. Bu gidişatta derbiyi kazanmak güzel bir motivasyon olacaktır onlar için. Fenerbahçe için çok büyük bir anlam taşıyor bu maç. Fenerbahçe kaybederse sezonun başında havlu atmış gibi bir şey olacak bana göre. Bu da Fenerbahçe camiası için çok büyük problemler ortaya çıkarabilir."
"Şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş"
- "Genel olarak Beşiktaş bir tek forvette zayıf. Rakiplerine oranla diğer bütün bölgelerde daha güçlü ve bana göre şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş. Devre arasına kadar forvet sebebiyle puan kaybetmezlerse ligi götürebilirler. Çünkü devre arasında mutlaka transfer olacak. Öyle bir durumda Beşiktaş şampiyon olur diye düşünüyorum. Galatasaray'da da aynı problem var, fakat daha iyi gidiyor. Gomis gibi bir futbolcusunu sattı. Şimdi Gomis gitti Eren Derdiyok'a kaldı. İyi olabilir ama Galatasaray'ın birinci forveti olabilecek kapasitede değil. Çok iyi niyetli oynuyor o da… Kariyerine bakınca belli bir gol ortalamasıyla oynuyor. Galatasaray'da da çok gol atacağına inanmıyorum. Galatasaray da muhtemelen bir forvet takviyesi yapacaktır."
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