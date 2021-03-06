Ahmet Nur Çebi: 'Bu takımdan olmaz' diyenler şimdi nerede?

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2021 yılı 1. olağan toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Karius çok büyük kaleciydi!"

"Loris Karius davası devam ediyor. Çok büyük kaleciydi 2.5 milyon euro maaş alıyordu. Şimdi zavallı Ersin kardeşim onun aldığı paranın yüzde 10'unu bile almıyor. Bu adam, pandemi döneminde basıp gidiyor ve dava açıyor. Biz de hak etmediği konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz."

"Beşiktaş'ın hakkı yendi"

"Mesut Bakkal'ın hayat hikayesini anlattığı kitapta Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili konular hakkında TFF'ye başvuru yaptık ama maalesef reddedildi. Mühim olan, gönüllerde kayıtlara geçmesidir. Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir."

"Kulüplerin başkan olmam için yüzde 90'ının baskısı oldu"





"Kulüpler Birliği başkanlığımla ilgili çok şey söylendi. Beşiktaşlıyım ben. Beşiktaş Başkanı olarak bütün kulüplerin başkanı olmak benim için onurdur. Kulüplerin başkan olmam için yüzde 90'ının baskısı oldu."

"Alanya'da muharebeyi yapan ben değildim"





"Beşiktaş'ın önünü kesecekler' yorumu beni son derece rahatsız etmiştir. Ben de 'Eğer böyle bir şey olursa taş üstünde taş bırakmam' dedim. Bunu söylediğim için pişman değilim. Eğer kelimesi burada çok önemli ama insanlar bunu alıp kenara koyuyorlar. Dün Trabzonspor Başkanı, 'Omuz üstünde baş bırakmam mı diyelim?' gibi bir cümle kurmuş. Muharebeden bahsetmiş. Alanya'da muharebeyi yapan ben değildim, sizdiniz başkan dedim. O da 'Ben böyle dile getirmek istemedim herhalde bir yanlışlık olmuş' dedi."

Ahmet Nur Çebi: "Trabzonspor Başkanı, 'Omuz üstünde baş bırakmam mı diyelim?' gibi bir cümle kurmuş. Muharebeden bahsetmiş. 'Alanya'da muharebeyi yapan ben değildim sizdiniz başkan' dedim. O da, 'Ben böyle dile getirmek istemedim, herhalde bir yanlışlık olmuş' dedi" pic.twitter.com/mWAfiAwzyz REKLAM March 6, 2021

"Hakemlerin maruz kaldıkları baskıyı azaltabilmek adına konuştuk"

"Dedik ki en azından bu derbilerde geçmişte derbilere bulaşmamış, Türk futbolunda maç yönetmemiş kişileri getirirsek belki onlarla ilgili söylemler azalır. Burada mevcut hakemlerin maruz kaldıkları baskıyı azaltabilmek adına konuştuk. Alındı başka bir yere kondu."

"Abdullah hocaya bu işi sulh yoluyla çözmek istediğimi söyledim"

"Abdullah Avcı hocamızla bir sene önce yollarımızı ayırdık. Kendisi başka bir takımda devam ediyor. Ekonomik anlamda anlaşmazlığımız devam ediyor, konu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndadır. Geçen hafta kendisine görüşmek istediğimi, bu işi sulh yoluyla çözmek istediğimi belirttim."

"Bu takımdan bir şey olmaz' diyenler nerede?"





"Şampiyonluğa gidiyoruz arkadaşlar. Sezon başında bu takımdan bir şey olmaz diyenler nerede şimdi? Aynı yerdeler, 'Bu takım şampiyon olur' diyorlar. Takdir etmeyin de fuzuli yere de eleştirmeyin kardeşim bizi akşama kadar."

"Bazı arkadaşları kulüpte hiç göremiyoruz"





"Türkiye'de 2. kez koronavirüse yakalanan nadir insanlardan biriyim. Her sabah 8'de geliyorum buraya. Bazı arkadaşları kulüpte hiç göremiyoruz. Mesela bir avukat var, "Başkanım kovid var" diyor. Bize yok mu?"

"Beni ayakta tutan camianın yanımda olduğunu bilmek"

"Bir yorgunluk var. Ben de çok yoruldum. Sadece beni ayakta tutan, camianın benim yanımda olduklarını hissettirmeleri. Yöneticilerim de buna ihtiyaç duyuyorlar. Beşiktaş'ın bugün maçı var. İnşallah çocuklarımız bugün de galibiyet alacaklar."

"Rakiplerimizin oluşturduğu algıyı görüyoruz"





"Başka Beşiktaşlılar yok, diğerleri bizim rakibimiz. Rakiplerimiz hakemler üzerinde yarattığı algıyı görüyoruz. Erol Kaynar'ın dün siteden yaptığı açıklamanın nahif ve Beşiktaş'a yakışır olduğunu düşünüyorum. Türk hakemleri hatalı maç yönetebilir ama kasıtlı olmayacaktır. Onlara güvenim sonsuz. Türk hakemlerine başarılar diliyorum. Onları yıpratacak olan söylemlerden kaçmak adına yabancı hakemlerin de yabana atılmaması gerektiğini düşünüyorum."

"Birlik beraberlik istiyorum"





"Sadece birlik beraberlik istiyorum. Sosyal medyada tartışacağınız konular Beşiktaş'a katkı vermek olsun. Hırpalamak, yalanlamak, başkalarını karalamak için olmasın. İnşallah mayıstaki genel kurulu şampiyon olmuş bir şekilde yaparız."

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