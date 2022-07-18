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Ahmet Nur Çebi: Karakterimizden taviz vermeden kadromuzu oluşturuyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımı için mali disiplin ve yarışmacı karakterden taviz vermeden kadro oluşturduklarını belirtti. Çebi, "Futbol A takımımız için teknik direktörümüz Valerien Ismael'in istekleri ve futbol akademimizden yetişen sporcularımızla 2022-2023 sezonu için mali disiplinimizden ve yarışmacı karakterimizden taviz vermeden kadromuzu oluşturuyoruz" ifadelerini kllandı.

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Haber Merkezi AA
Ahmet Nur Çebi: Karakterimizden taviz vermeden kadromuzu oluşturuyoruz
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur, Beşiktaş dergisindeki yazısında transfer çalışmaları, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yaşanan yönetim değişikliği ve amatör branşlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Karakterimizden taviz vermeden kadromuzu oluşturuyoruz"

Taraftarlardan kombine bilet alarak stada gelmelerini isteyen Çebi, "Futbol A takımımız için teknik direktörümüz Valerien Ismael'in istekleri ve futbol akademimizden yetişen sporcularımızla 2022-2023 sezonu için mali disiplinimizden ve yarışmacı karakterimizden taviz vermeden kadromuzu oluşturuyoruz. Tek tek futbolcuların değil takım halinde Beşiktaş'ımızın, camiamızı mutlu edeceği bir sezon geçirmemiz için tüm taraftarlarımızı kombine biletlerimizi almaya ve Vodafone Park'ı doldurup kara kartallarımızın yanında olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ın zeminini de planladıkları şekilde yeni sezona hazırlamaya başladıklarını kaydetti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, temmuz ayı sonunda önemli bir hazırlık maçıyla stadı açıp taraftarlarla hasret gidermenin hazırlıklarını yaptıklarını vurguladı.

TFF'de görev değişikliği

Ahmet Nur Çebi, Mehmet Büyükekşi başkanlığında yeni göreve gelen TFF Yönetim Kurulunun önemli bir sorumluluk aldığını bildirdi. Temiz futbol için üzerlerine düşeni yapacaklarını aktaran Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni göreve gelen TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu, oldukça önemli bir sorumluluk aldılar. Türk futbolunun sorunlarını çözmek ve futbolumuzun marka değerini yeniden yükseltmek için hep birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. TFF kurullarının tamamının istifa etmesi gerektiğini daha önce dile getirmiştim. Sayın Büyükekşi de göreve gelir gelmez benim de defalarca belirttiğim gibi kurulların istifasını istedi. Yeni sezonda tartışmalı hakem kararlarının, VAR sistemi ile ilgili polemiklerin, kaosun, huzursuzluğun değil; iyi futbolun, temiz yönetimin konuşulmasını istiyoruz. Tribünlerin yeniden dolmasını, taraftarlarımızın saha içinde oynanan oyundan keyif almasını, öz kaynak düzenimizden yetişen sporcularımızı alkışlamasını istiyoruz. Temiz futbol için Beşiktaş olarak üstümüze düşeni yapmaya, doğru ve dürüst olmaya, doğrudan ve dürüstten yana olmaya devam edeceğiz."

Amatör branşlar için destek çağrısı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, futbol dışındaki branşlarda faaliyetlerin sürmesi için Beşiktaşlı iş insanlarına destek çağrısında bulundu.

  • Amatör branşlara futboldan para aktaramadıklarını belirten Çebi, "Yeni yürürlüğe giren Spor Kulüpleri Yasası ve Bankalar Birliği Konsorsiyumu ile yapılan anlaşma uyarınca Futbol AŞ bütçesinden amatör şubelerimize bütçe ayrılması maalesef mümkün olamamaktadır. Türkiye'nin en çok sayıda amatör spor branşında faaliyet gösteren spor kulüplerinin başında gelen Beşiktaş'ımız için çok önemli olan amatör spor branşlarında faaliyetlerimizin devam edebilmesi için Beşiktaşlı iş insanlarını bu şubelerimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu davetimizin geri çevrilmeyeceğine olan inancım tamdır. Bu inançla Beşiktaş'ın her bir kuruşunun takipçisi ve tek bir kuruşunun bile kaybına sebebiyet verilmesine engel olacağıma sizi temin ederim." görüşlerini aktardı.

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