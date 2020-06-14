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Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı: Onu geri alacağız

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un geri döneceğini söyledi. Çebi, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün durumları hakkında da flaş açıklamalar yaptı.

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Ahmet Nur Çebi, bağış kampanyası için düzenlenen basın toplantısına kulübün armasının olduğu maske ile geldi.

Ahmet Nur Çebi, bağış kampanyası için düzenlenen basın toplantısına kulübün armasının olduğu maske ile geldi.

Fotoğraf: Elif Öztürk / AA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. beIN Sports'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Genç ve bonservissiz oyuncuları techih edeceğiz"


  • "Takımın bütçesi 60'sa 30'a düşüreceğiz, yarısına. Her sene taraftar kampanyası mı yapacağız. 30 milyon euro paramız var, 50 milyon transfer yapacağız, 20 milyon veririz mi diyeceğiz? Birkaç senelik mutluluğun sonunda uzun yıllar mutsuz olan bir camia olması doğru değil. Genç, bonservissiz ve bizde ucuz oynayıp, gittiği yerde yüksek oynayacak oyuncuları tercih edeceğiz. Bunu da scout ekibi yapacak."

"Cenk gelsin isterim"

  • "Cenk Tosun'u aldığımız koşullarda bir transfer, yüzlercesi olabilir. Cenk Tosun ile konuştuk, doğum günüydü, 'Çok yaşlanmadan gel' dedim, güldük. Gelsin, isterim ama bizdeki paraya."

Cenk Tosun, 22 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.
Cenk Tosun, 22 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumları

  • "Kontratı biten arkadaşlar var, birçoğuyla anlaşmak istiyoruz. Sağ bekimiz Gökhan, kalamazsa başımızın çağrısına bakmamız gerekiyor. Kalsın isteyeceğiz ama olmazsa bakacağız. Sol bekte Caner var, kalırsa 2. adama gerek yok, Rıdvan ile beraber oynarsınız."

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in adı eski takımları Fenerbahçe ile anılıyor.
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in adı eski takımları Fenerbahçe ile anılıyor.

"Fatih Aksoy'u geri alacağız"

  • "Orta sahada Fatih Aksoy, Sivas'ta Allah razı olsun iyi oynadı, geri alacağız onu. Elneny kalabilir. Biz temmuz sonuna kadar oyuncularımızla kim kalacak, kim gidecek konusunu konuşmak istemedik. Koronavirüsün bizi çok etkilediğini ve yardım istediğimizi söyledik. Durum vahim, bunu sizinle de paylaşmak zorundayız dedik. Bunu söyledik."

22 yaşındaki Fatih Aksoy, Sivasspor formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.
22 yaşındaki Fatih Aksoy, Sivasspor formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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