Ahmet Nur Çebi: Sow'u gündemimize bile almadık

Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret eden Ahmet Nur Çebi, forvet transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cyle Larin'le anlaştık

Larin'le anlaşma sağladıklarını belirten Çebi, "Oyuncunun kulübü Orlando ile ilgili bazı sıkıntılar var. Onların da çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

"Sow'u bize de önermişlerdi"

Adı Beşiktaş'ın da gündemine gelen ancak Bursaspor'la prensip anlaşmasına varan Mousa Sow'la ilgili de konuşan Çebi, "Sow'u bize de önermişlerdi. Ancak daha önce, 'Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamam' dediği için istemedik ve gündemimize bile almadık" açıklamasında bulundu.