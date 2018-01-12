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Ahmet Nur Çebi: Sow'u gündemimize bile almadık

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bursaspor'la prensip anlaşmasına varan Moussa Sow'un kendilerine de önerildiğini ancak daha önce yaptığı bir açıklama nedeniyle Senegalli golcüyü gündemlerine almadıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli forvet, sezon sonunda takımına dönerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynamaya devam ediyordu. Bu süreçte 31 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli forvet, sezon sonunda takımına dönerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynamaya devam ediyordu. Bu süreçte 31 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Fotoğraf: IHA

Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret eden Ahmet Nur Çebi, forvet transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cyle Larin'le anlaştık

Larin'le anlaşma sağladıklarını belirten Çebi, "Oyuncunun kulübü Orlando ile ilgili bazı sıkıntılar var. Onların da çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

"Sow'u bize de önermişlerdi"

Adı Beşiktaş'ın da gündemine gelen ancak Bursaspor'la prensip anlaşmasına varan Mousa Sow'la ilgili de konuşan Çebi, "Sow'u bize de önermişlerdi. Ancak daha önce, 'Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamam' dediği için istemedik ve gündemimize bile almadık" açıklamasında bulundu.

Atiba'dan Cyle Larin açıklaması
Atiba'dan Cyle Larin açıklaması

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, siyah beyazlılara transferi gündemde olan Cyle Larin hakkında çarpıcı mesajlar verdi.İşte Atiba'nın açıklamalarından öne çıkanlar;"Cyle Larin, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Kendisini MLS'te kanıtladı. Bir çok gol attı. Onu gayet iyi tanıyorum. Genç ama bir taraftan da ciddi bir deneyim kazandı. Kanada Milli Takımı'yla Dünya Kupası Elemeleri'nde de iyi oynadı. Larin'le konuştum. Ama bu bizim aramızda. Konuyla alakalı konuşmak bana düşmez." This will be a great season with the new adidas 17/18 jerseys for champions🦅 Jerseys will be on sale tomorrow at adidas and Kartal Yuvası stores #ZAFEREKANATLAN #HERETOCREATE Atiba Hutchinson (@atiba13)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Tem 11, 2017 at 12:08ös PDT) Cyle Larin'i en çok Şenol Güneş istediCyle Larin transferinde MLS detayı

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