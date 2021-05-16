Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: "Muhtemelen anlaşacağız" Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etmek istediklerini açıkladı. Başkan Çebir ayrıca Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın polemiklere neden sakatlık konusuna da açıklık getirdi.

Haber Merkezi 16 Mayıs 2021, 14:18 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2021, 14:38 Diğer