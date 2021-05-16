Spor Ahmet Nur Çebiden Sergen Yalçın açıklaması "Muhtemelen anlaşacağız"
FUTBOL FUTBOL

Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: "Muhtemelen anlaşacağız"

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etmek istediklerini açıkladı. Başkan Çebir ayrıca Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın polemiklere neden sakatlık konusuna da açıklık getirdi.

Haber Merkezi Diğer
Ahmet Nur Çebiden Sergen Yalçın açıklaması: Muhtemelen anlaşacağız
Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. NTV'ye konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Gece uyuyamadım"

  • "Biraz yorgunum. Mutluyum, huzurluyum. Biraz yük kalktı omuzlarımdan ama hayat devam ediyor. İki gün sonra kupa finalimiz var. Bunun keyfini 1-2 gün yaşayabileceğiz. Sonrasında sözleşmeler, transferler... Gece uyuyamadım. Sabaha karşı biraz dalmışım ama uyuyamadım."

"Şampiyonluğu ilk telaffuz eden bendim"

  • "42 haftalık bir lig geçirdik. Pandemi ortamı, seyirci yok, gelirler düşük. Geldiğimizde ekonomik anlamda büyük sıkıntı vardı. Kolay olmadı ama hedefe kilitlendik. Şampiyonluğu ilk telaffuz eden bendim. Allah da yardım etti, bize nasip etti ve şampiyon olduk. Gece uykusuz kalınca mesajlarıma baktım. 500'ün üstünde mesaj gelmiş. Özet olarak 'hak ettiniz' yazıyordu çoğu mesajda."

Şampiyon Beşiktaş'a dev gelir
SPOR
Şampiyon Beşiktaş'a dev gelir

"Belki biraz haddimi aştım ama duygularım böyleydi"

  • "Sergen hocaya çok güvendim. Futbolcularımızın da birkaç maç sonra çok pozitif olduklarını ve başarabileceklerini gördüm ve söyledim. Gördükten sonra 'Şampiyon olacağız' dedim. Belki biraz erken oldu, haddimi aştım ama duygularım böyleydi. İstediğiniz zaman her şeyi yapmanız daha kolay oluyor. Zor bir süreçti ama beynim vücudumu yönlendirdi. Sakin kalmaya çalıştım. Medyada kırıcı sözler dinledik rakiplerden gelen. Onlara da cevaplar verdik."

"Galatasaray camiasını hedef almam mümkün değil, sözlerim değiştirildi"

  • "Alkış konusu başka bir yere gitmedi, götürüldü. Spor insanının şampiyon olan rakibiyle ilgili yapacağı tek şey alkışlamak. Koskoca Galatasaray camiasını hedef almam mümkün değil. Açıklamamın öncesinde Galatasaray'ın ne kadar iyi bir takım olduğunu söylüyorum. Onları üzmem mümkün değil. Umarım beni anlamışlardır. Fatih hoca da centilmen biridir. Kötü bir niyetim yoktu, yanlış anlaşılmış veya yanlış anlaşılması için değiştirilmiş."

"Sergen hocanın takımda kalmasını istiyorum"

  • "Biz seneye de şampiyon olmak istiyoruz. 2-3 ay sonra ne olacağını söylerim. Şu anda söyleyeceğim tek şey elimizdeki arkadaşlar, hocalarım, çalışanlarım dahil hepsiyle yola devam etmek istiyorum. Hepsiyle görüşüp yola devam etmeyi umuyorum. Görüşmelerimizi yapıp bakacağız. Sergen hocanın sözleşmesinin şampiyonlukla ilgisi yok. Sözleşme yapmıştık ve süresi doldu, yeniden oturup görüşeceğiz. Onun istekleri olacaktır. Muhtemelen anlaşacağız. Sergen hocanın takımda kalmasını istiyorum."

"Aboubakar'ın sözleşmesiyle ilgili bir talebi yok"

  • "Vincent Aboubakar'la ilgili doktor raporumuz var. Doktor oynayabilir dese gelir oynar. Oynayamıyorsa sağlık sebebiyledir. Her 3 günde bir MR'ı çekildi. İyileşmesinin çok yavaş olduğunu gördük. Diğer sakatlanan oyuncular değil de Aboubakar'ın bu kadar konuşulması manidar. Aboubakar'ın sözleşmesiyle ilgili bir talebi yok. Öyle olsa Sivas maçına çıkmaz. Şansını denemek istedi o maçta ve tekrar sakatlandı. O gün bizi kırmayan futbolcu bugün niye sözleşmeye tenezzül etsin ki. Sakatsa sakattır. Bunun geçeceği gün de MR'ın düzgün çıkacağı gündür."

Süper Lig'de sezonun 'Altın 11'i tartışma çıkardı: "Kadroda nasıl olmaz?"
SPOR
Süper Lig'de sezonun 'Altın 11'i tartışma çıkardı: "Kadroda nasıl olmaz?"


Abone Ol Google News
Ümmet bizden liderlik bekliyor

Ümmet bizden liderlik bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması.
İHA veİKAlar için geliştirildi

İHA ve
İKA'lar için geliştirildi

​40 milimetre çapında ve iki km menzili var.
​İsraile caydırıcı bir ders vermeliyiz

​'İsrail'e caydırıcı bir ders vermeliyiz'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü.

​İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili sözlerini unuttu.

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması.

Filistinli şehit sayısı 174'e yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.