Akgül ve Kayaalp rekorlarla bırakacak

Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, 2022 Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonası ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına devam ediyor. Grekoromende 4 dünya ve 10 kez de Avrupa şampiyonu olan Kayaalp, “Karelin’in 12 kez Avrupa Şampiyonu olma rekorunu kırmak gurur verici olacak’’ dedi. Serbestte 1 olimpiyat, 2 dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan Akgül ise, “Bizden sonraki jenerasyon bizim rekorlarımızı da geçecektir” diye konuştu.

Ağır sıklet güç gösterisidir

2010 yılından beri hep final yaptığına dikkat çeken Rıza Kayaalp, “Yeni ve büyük hedeflerim var. İlk hedef Avrupa Şampiyonası ve yürekten inanıyorum ki Avrupa’da bizi zirveden kimse indiremeyecek. Ardından 2024 Paris Olimpiyatları’na yoğunlaşacağız ve iddialıyız. Kazanıp bu işi zirvede bırakmak istiyoruz” dedi. Kayaalap, sözlerine şöyle devam etti: “Taha Akgül ile ülkemizin gücünü dünyaya gösteriyoruz. Ağır sıklet güç gösterisidir, bir ülkenin gücünü temsil eder. Öncelikle Taha ile birlikte Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya sayımızı 20’ye çıkaracağız. Ardından olimpiyatlarda güzel bir başarı sağlayacağız. Benim olimpiyat şampiyonluğum yok, onu kazanmak istiyorum. Taha da inşallah ikincisini kazanır.”

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Rekorlarla veda edeceğiz

Geçen sene kazandığı 8’inci Avrupa şampiyonluğu ile serbest stilde Avrupa’daki şampiyonluk rekorunu Türkiye’ye getiren Taha Akgül, “Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. İnşallah 9’uncu kez şampiyon olup, kırmış olduğum rekoru kendi lehime geliştireceğim. Rıza Kayaalp’in de Aleksandr Karelin’in rekorunu kıracağından şüphem yok. Bunları başarıp 2024 yılında kariyerimizi noktalayacağız” diye konuştu.