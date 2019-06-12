SÜPER LİG

Akhisarspor 1. ligin gol kralını transfer ediyor

Spor Toto Süper Lig'e veda edip 1'inci Lig'de iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan Akhisarspor'un, Altay'ın Portekizli santrforu Marco Paixao ile söz kestiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi DHA
Marco Paixao

Marco Paixao

Fotoğraf: Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Deneyimli golcü ile görüşen yeşil-siyahlıların oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı ve Altay'ın kapısını çalacağı bildirildi.

Tekrar Süper Lig'e dönebilmek için kesenin ağzını açan Akhisarspor yönetiminin siyah-beyazlı kulüple görüşüp işi resmiyete dökeceği vurgulandı.

  • Bir sene daha mukavelisinin bulunduğu Altay'da oynadığı 33 lig maçında 29 gol atarak krallık tacını takan 35 yaşındaki futbolcu, 2 bin 977 dakika sahada kaldı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.