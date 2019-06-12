Akhisarspor 1. ligin gol kralını transfer ediyor

Deneyimli golcü ile görüşen yeşil-siyahlıların oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı ve Altay'ın kapısını çalacağı bildirildi.
Tekrar Süper Lig'e dönebilmek için kesenin ağzını açan Akhisarspor yönetiminin siyah-beyazlı kulüple görüşüp işi resmiyete dökeceği vurgulandı.
- Bir sene daha mukavelisinin bulunduğu Altay'da oynadığı 33 lig maçında 29 gol atarak krallık tacını takan 35 yaşındaki futbolcu, 2 bin 977 dakika sahada kaldı.
Biraz önce Altayapor'lu Marco Paixao muhteşem bir gol attı... ❤️ Spor Toto 1. Lig ❤️ pic.twitter.com/FLRdF2JaUL
Biraz önce Altayapor'lu Marco Paixao muhteşem bir gol attı... ❤️ Spor Toto 1. Lig ❤️ pic.twitter.com/FLRdF2JaUL— Sylvester Stallone (@HasanStallone) 8 Nisan 2019
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