PTT 1.LİG

Akhisarspor'da koronavirüs şoku: Yılmaz Vural dahil 12 kişinin testi pozitif!

Yeşil-siyahlı kulüpte Altay maçı öncesinde gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre tam 12 kişide koronavirüse rastlandı.

Haber Merkezi DHA
Yılmaz Vural, Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamları arasında yer alıyor.

Yılmaz Vural, Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamları arasında yer alıyor.

Fotoğraf: IHA

TFF 1. Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı.

Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüse rastlandı. Büyük şok yaşayan Akhisar, Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı.

Maç ertelenebilir

Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var. Takımda 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığını doğrulayan Başkan Fatih Karabulut, "Test sonuçlarına göre 3 futbolcumuz pozitif çıktı. Özel olarak doğrulamak için ikinci testi yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu'yla temas halindeyiz" açıklamasını yaptı.

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