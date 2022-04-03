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Akyazı'da dev kapışma

Süper Lig’de 70 puanla liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor ile ilk 4 sıra içerisinde yer alarak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek isteyen Beşiktaş bugün Medical Park’ta karşı karşıya gelecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akyazıda dev kapışma
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig’de taraflı tarafsız herkesin sonucunu merakla beklediği haftanın maçı geldi çattı. Türk futbolunun ezeli rakiplerinden Trabzonspor ile Beşiktaş, bugün Medical Park’ta sahaya çıkacak.

Ligde 70 puanla liderlik koltuğunda oturan ve bir maçı fazla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 14 puan önünde yer alarak şampiyonluğa koşan bordo-mavililer, hedefine bir adım daha yaklaşmak için; siyah-beyazlılar ise en azından ilk 4 sıra içerisinde yer alarak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için sahaya çıkacak.

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Marek Hamsik’in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor-Beşiktaş maçında desibel rekoru gelebilir
SPOR
Trabzonspor-Beşiktaş maçında desibel rekoru gelebilir

Valerien Ismael'in ilk maçı

Beşiktaş’ın, Trabzonspor ile oynayacağı maç, aynı zamanda teknik direktör Valerien Ismael’in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak. Önder Karaveli’nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Fransız çalıştırıcı, ilk maçında Trabzonspor’a karşı 3 puan almaya çalışacak.

Beşiktaş’ta cezası sona eren Ersin Destanoğlu, teknik direktör Valerien Ismael’in görev vermesi halinde 1 maçlık ara sonrası kaledeki yerini alacak. Genç kaleci, Hatayspor maçında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamamıştı.

134. randevu

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak karşılaşma iki takım arasındaki 134. mücadele olacak. Bordo-mavili takımın 2-0’lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973’te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 133 resmi karşılaşmanın 54’ünü Beşiktaş, 47’sini Trabzonspor kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 184 golüne, bordo-mavililer 150 golle karşılık verdi.

  • TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ
  • STAT: Medical Park
  • HAKEM: Zorbay Küçük
  • SAAT: 20.30
  • YAYIN: beIN Sports 1
  • TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswill, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny
  • TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
  • BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida (Necip), Montero, Rosier, Josef, Can, Umut, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi
  • TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael
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