Akyazı'da dev kapışma

Süper Lig’de taraflı tarafsız herkesin sonucunu merakla beklediği haftanın maçı geldi çattı. Türk futbolunun ezeli rakiplerinden Trabzonspor ile Beşiktaş, bugün Medical Park’ta sahaya çıkacak.

Ligde 70 puanla liderlik koltuğunda oturan ve bir maçı fazla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 14 puan önünde yer alarak şampiyonluğa koşan bordo-mavililer, hedefine bir adım daha yaklaşmak için; siyah-beyazlılar ise en azından ilk 4 sıra içerisinde yer alarak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için sahaya çıkacak.

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Marek Hamsik’in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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SPOR Trabzonspor-Beşiktaş maçında desibel rekoru gelebilir

Valerien Ismael'in ilk maçı

Beşiktaş’ın, Trabzonspor ile oynayacağı maç, aynı zamanda teknik direktör Valerien Ismael’in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak. Önder Karaveli’nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Fransız çalıştırıcı, ilk maçında Trabzonspor’a karşı 3 puan almaya çalışacak.

Beşiktaş’ta cezası sona eren Ersin Destanoğlu, teknik direktör Valerien Ismael’in görev vermesi halinde 1 maçlık ara sonrası kaledeki yerini alacak. Genç kaleci, Hatayspor maçında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamamıştı.

🦅#BeşiktaşınMaçıVar | #TSvBJK pic.twitter.com/hkivuPT2NY — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 2, 2022

134. randevu

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Trabzonspor ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak karşılaşma iki takım arasındaki 134. mücadele olacak. Bordo-mavili takımın 2-0’lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973’te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 133 resmi karşılaşmanın 54’ünü Beşiktaş, 47’sini Trabzonspor kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 184 golüne, bordo-mavililer 150 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ

STAT: Medical Park

Medical Park HAKEM: Zorbay Küçük

Zorbay Küçük SAAT: 20.30

20.30 YAYIN: beIN Sports 1

beIN Sports 1 TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswill, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswill, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Abdullah Avcı BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida (Necip), Montero, Rosier, Josef, Can, Umut, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

Ersin, Welinton, Vida (Necip), Montero, Rosier, Josef, Can, Umut, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael



