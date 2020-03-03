Akyazı'da dev randevu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, bugün saat 20.30'da sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda zirve mücadelesi veren bordo-mavililer, 21 Nisan’da İstanbul’da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira’nın sakatlıkları devam ediyor. Süper Lig’de oynanan Çaykur Rizespor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Obi Mikel de cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayan teknik direktör Hüseyin Çimşir ise Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alabilecek. Trabzonspor’da Obi Mikel’in yerine Abdülkadir Parmak’ın forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe kötü gidişatı durdurmak istiyor

Süper Lig’de oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’na 4. turdan katılan sarı-lacivertliler, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Kayserispor Kırklarelispor’u eleyerek yarı finale geldi. Fenerbahçe, final yolunda Trabzon’dan İstanbul’a avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Kadıköy’deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon’daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi de bugünkü Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımdaki son maçına bugün çıkacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Ozan Tufan, Max Kruse, Dirar, Deniz Türüç, Vedat Muriqi.







