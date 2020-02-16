SÜPER LİG

Alanya'da şampiyon gibi karşılama

Alanyasporlu taraftarlar, Gençlerbirliği maçı öncesi meşaleler yakarak takımlarına destek oldu.

Haber Merkezi İHA
Yanan meşalelerin dumanı stadyumun çevresini sardı

Yanan meşalelerin dumanı stadyumun çevresini sardı

Fotoğraf: IHA

Alanyaspor takımı, Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştığı maçta şampiyon gibi karşılandı.

Karşılaşma öncesi Bahçeşehir Okulları Stadyumu çevresinde Akdeniz temsilcisini turuncu-yeşilli taraftarlar meşalelerle karşıladı. Yaklaşık 3 bin taraftar, tezahüratlar eşliğinde bin meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu.

Alanyaspor takım otobüsü, 1 kilometrelik alanda yoğun sevgi gösterileri altında maçın oynanacağı stadyuma giriş yaptı.

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