Alanya'da şampiyon gibi karşılama

Alanyaspor takımı, Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştığı maçta şampiyon gibi karşılandı.
Karşılaşma öncesi Bahçeşehir Okulları Stadyumu çevresinde Akdeniz temsilcisini turuncu-yeşilli taraftarlar meşalelerle karşıladı. Yaklaşık 3 bin taraftar, tezahüratlar eşliğinde bin meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu.
Alanyaspor takım otobüsü, 1 kilometrelik alanda yoğun sevgi gösterileri altında maçın oynanacağı stadyuma giriş yaptı.
Alanyasporlu taraftarlar, Gençlerbirliği maçı öncesi takımı şampiyon gibi karşıladı🔥 pic.twitter.com/AsK1GzzjsW
Alanyasporlu taraftarlar, Gençlerbirliği maçı öncesi takımı şampiyon gibi karşıladı🔥 pic.twitter.com/AsK1GzzjsW— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Şubat 2020
Yorum