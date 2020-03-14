​Alanyaspor - Gaziantep FK: 1-0

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 42. dakikada Caulker'ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 43'e yükseltirken Gaziantep ise 32 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

Maçtan dakikalar

4. dakikada gelişen Gaziantep atağında Morais’in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut direkten döndü, ardından Kayode’ye çarpan top üstten dışarı çıktı.

17. dakikada gelişen Gaziantep atağında Güray’ın sağ kanattan yaptığı ortasına Kayode kafa vurmak için yükseldi ancak top üstten dışarı çıktı.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas topu ceza sahasındaki Cisse’ye aktardı. Bu futbolcu topu ağlarla buluşturdu ancak VAR’da, pozisyonda ofsayt olmadığı ama öncesinde pası veren Bakasetas’ın topu eliyle kontrol ettiği tespit edildi ve maçın hakemi Karaoğlan tarafından gol geçersiz sayıldı.

41. dakikada Alanyaspor’da Bakasetas’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa Cisse kafayı vurdu, kaleci Günay’dan seken topu Caulker yine kafayla tamamladı ve ağlarla buluşturdu. 1-0

İlk yarı 1-0 sona erdi.

55. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Güray’ın ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Morais’in sol kanattan yaptığı ortasını uzak direkte Kayode kafasıyla içeri indirdi ama Alanyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

86. dakikada gelişen Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Muhammet’in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

90. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Emircan’ın vuruşu direk dibinden dışarı çıktı.

90+2. dakikada Gaziantep FK’de Morais’in sol kanattan yaptığı ortasını savunmasına yardım eden Cisse kafasıyla uzaklaştırdı.