SÜPER LİG

Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından başkanlar tartıştı

Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor müsabakasının ardından prtokol tribünü karıştı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu tartışma yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı.

Bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı. Sözlü kavgaya dönen tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Alanyalı yöneticilerin golden sonra argo sözler söylemesine tepki gösteren Trabzonsporlu yöneticiler ile Alanya cephesi arasında başlayan gerginlik başkanlara sıçradı. Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun elindeki telefonla Ahmet Ağaoğlu'na bir şey izah etmeye çalışması dikkat çekti. Bu esnada ikilinin birbirlerine bağırarak konuşması olayları daha da hararetli bir hale getirdi.

Alanyaspor cephesinden bazı yöneticilerin Trabzonsporlu yöneticilerin polis tarafından alınmasını istediği ve bu tutumun gerginliğin artmasına neden olduğu belirtildi.

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