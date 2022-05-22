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Alanyaspor Avrupa biletini alamadı

Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Alanyaspor, Başakşehir'in Trabzonspor'u yenmesiyle ligi 5. sırada tamamladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor Avrupa biletini alamadı
Alanyasporlu futbolcuların gol sevinci

Süper Lig'de son hafta maçında Alanyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Efecan Karaca kaydetti.

Turuncu-yeşilli ekipte Diedhiou, 19. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Alanyaspor maçı kazansa da Başakşehir'in Trabzonspor'u mağlup etmesiyle ligi 5. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde edemedi. Karagümrük ise sezonu 8. sırada tamamladı.

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