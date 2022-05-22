Alanyaspor Avrupa biletini alamadı

Süper Lig'de son hafta maçında Alanyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Efecan Karaca kaydetti.
Turuncu-yeşilli ekipte Diedhiou, 19. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Alanyaspor maçı kazansa da Başakşehir'in Trabzonspor'u mağlup etmesiyle ligi 5. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde edemedi. Karagümrük ise sezonu 8. sırada tamamladı.