Alanya'da kazanan çıkmadı: Başakşehir'in bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

İki takım da 10 kişi kaldı

Aytemiz Alanyaspor'un golünü 14. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Medipol Başakşehie'in golünü ise 45. dakikada Junior Caiçara attı. Aynı zamanda Başakşehir'den Ömer Ali Şahiner 41. dakikada, Alanyaspor'dan Umut Güneş ise 55. dakikada gördükleri kırmızı kartların ardından takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Alınan bu beraberliğin ardından İstanbul ekibi puanını 34'e, Akdeniz temsilcisi ise 29'a yükseltti. Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

12 maçtır yenilmiyor

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, 12 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. İstanbul ekibi bu süreçte 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.