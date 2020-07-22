Hasan Çavuşoğlu: Beşiktaş özür diledi

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) meclis toplantısına katıldı. Burada soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, sezon sözleşmesi bitecek olan ve Beşiktaş’a transferi konuşan 30 yaşındaki Kongolu futbolcu N’Sakala ile ilgili açıklama yaptı.

“Özür dilediler işin doğrusu”

Çavuşoğlu, N’Sakala ile anlaşma aşamasına geldikleri belirterek, “Biz futbolcuyla anlaşma aşamasındayken, büyük takımlar kancayı taktı. Büyük takımlara herkes gitmek istiyor, girişimlerden dolayı önemli bir yönetici, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Özrünü de aldım, özür dilediler işin doğrusu. Bugün Bakasetas’a teklif olabilir, gözde futbolcu. Onunla ilgilenen takımlar da var. Futbolun içinde de ticaret var. İstediğimiz rakamlar olursa tabii ki her futbolcuyu satabiliriz.

Bakasetas gibi 2-3 oyuncumuza teklif gelir diye düşünüyoruz. Kupa maçını bir atlatalım, kupa maçından önce transfer konuşmak doğru değil. Alırsın ama satış konusunda yani. Futbolcuların da kafası şu anda transferde değil sadece kupada. Kimse transfer konuşmuyor. Papiss Cisse’nin de sözleşmesi bitiyor ama kupayı alırsak bazı şeylerin değişeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

N'Sakala Beşiktaş'ı yalanladı Demokratik Kongolu 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala, hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi. N'Sakala, basına yansıyan 'Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı' haberleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Beşiktaş'a transferinin doğru olmadığını ifade eden N'Sakala, "Haberler sahte. Üzgünüm çünkü bu konuda çok fazla mesaj alıyorum" dedi.Fabrice N'Sakala daha önce yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile bir görüşmem oldu çünkü Sergen hocayı iyi tanıyorum. Sanırım herkes onu tanır çünkü Alanya'daydı ve konuşmak daha kolay. Benim profilimi, nasıl oynadığımı, düşünce tarzımı beğendiğini söylüyorlar. Benim için bu iyi bir şey çünkü bu büyük bir kulüp, onlara karşı çok saygı duyuyorum. Ama oraya gidip gitmeyeceğimi ben bile bilemiyorum. Şu ana kadar sadece benim ne istediğimi konuştuk ve ben şu anda sezonuma odaklandığımı ve başka bir kulüp hakkında düşünmek istemediğimi söyledim. Ama elbette büyük bir kulüp tarafından aranmak bir zevktir. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bakalım sonra ne olacak" demişti.

Belhanda'nın yerine o geliyor Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor’un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas’ı da gündemine aldı. Teknik heyetin istediği futbolcu için Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın girişimlere başladığı öğrenildi.Sarı-kırmızılıların, Bakasetas için Alanyaspor’a 2 milyon euro bonservis teklif edeceği ifade edildi. Galatasaray, 10 numaralı oyuncusu Younes Belhanda’yı yüksek maaşı ve istenilen performansı saha içerisinde gösterememesi nedeniyle sezon sonunda satmak istiyor.Görüşmeler devam ediyorSarı-kırmızılılar, Faslı futbolcudan doğacak boşluğu ise Bakasetas ile doldurmanın planlarını yapıyor. Belhanda için Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, Faslı oyuncunun gidişi kesinleştiğinde Bakasetas için girişimleri hızlandıracak. Bu sezon Alanyaspor ile 41 maça çıkan 27 yaşındaki Yunan futbolcu, 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Asteras Tripoli altyapısından yetişen Bakasetas, sezon başında AEK Atina’dan 700 bin Euro karşılığında Alanyaspor’a transfer oldu.Hatayspor'da ses getiren ayrılık iddiası: Şampiyon hoca belirsizliği



