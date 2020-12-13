Alanyaspor-Beşiktaş (CANLI)

Sezona harika bir giriş yapan Aytemiz Alanyaspor, son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve tırmanışını sürdüren Beşiktaş'ı ağırlayacak. Geçen haftaya kadar sadece iki beraberlik alan ve tüm maçlarını kazanan Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne yenildikten sonra hafta içi de erteleme maçında Göztepe'ye kaybetti.

Lig lideri, Beşiktaş karşısına koltuğunu korumak için çıkacak. Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor, lig tarihindeki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıksa da, Süper Lig'e çıktığından bu yana yenemediği tek rakibinin Beşiktaş olması ilginç bir detay.

Alanyaspor'un 11'i;

Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar.

Beşiktaş'ın 11'i;