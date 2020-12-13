SÜPER LİG

Alanyaspor-Beşiktaş (CANLI)

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında lider Alanyaspor'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor-Beşiktaş

Alanyaspor-Beşiktaş

Sezona harika bir giriş yapan Aytemiz Alanyaspor, son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve tırmanışını sürdüren Beşiktaş'ı ağırlayacak. Geçen haftaya kadar sadece iki beraberlik alan ve tüm maçlarını kazanan Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne yenildikten sonra hafta içi de erteleme maçında Göztepe'ye kaybetti.

Lig lideri, Beşiktaş karşısına koltuğunu korumak için çıkacak. Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor, lig tarihindeki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıksa da, Süper Lig'e çıktığından bu yana yenemediği tek rakibinin Beşiktaş olması ilginç bir detay.

Alanyaspor'un 11'i;

  • Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar.

Beşiktaş'ın 11'i;

  • Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
İsrail'de saatlerce bekletilen Sivasspor kafi...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.