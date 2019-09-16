Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-1
SÜPER LİG

Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-1

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Sezonun sürpriz ekibi, bu sonucun ardından 4. haftayı da lider tamamladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor'da Papiss Cisse attığı 2 golle maçın yıldız isimlerinden biriydi.

Alanyaspor'da Papiss Cisse attığı 2 golle maçın yıldız isimlerinden biriydi.

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

39. dakikada Tolga Ciğerci'nin golüyle öne geçen sarı lacivertliler, 45+3'te Cisse'nin golüne engel olamayınca devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.

İkinci yarıya da çok hızlı başlayan Alanyaspor, devrenin henüz ilk saniyelerinde yine Cisse'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Akdeniz ekibi, golden sonra da etkili oyununu sürdürürken 62. dakikada savunmanın hatasının affetmeyen Junior Fernandes, skoru 3-1'e getirdi.

Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç'i oyuna sürerek gol arayan Ersun Yanal'ın bu hamleleri sonuç vermeyince Aytemiz Alanyaspor zorlu maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 4'te 4 yapan Aytemiz Alanyaspor, 12 puanla 4. haftayı da lider kapattı. 7 puanda kalan Fenerbahçe ise 3. sırada yer aldı.


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