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Alanyaspor - Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

Alanyaspor - Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

15:449/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
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Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kare.
Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kare.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.


Fenerbahçe'de 9 eksik var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanya deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve yeni transfer Ognjen Mimovic'nin yanı sıra tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür kadroda yer almıyor.


Maçın 11'leri
Fenerbahçe:
İrfan Can, Levent, Çağlar, Skriniar, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Dzeko.
Alanyaspor:
Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf, Hwang

Maçın önemli dakikaları:

7' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Talisca'nın yaptığı vuruşta Yusuf Karagöz topa hakim olmayı başardı.

11' Çağlar Söyüncü topsuz alanda yerde kaldı. Adalesini tutan 28 yaşındaki stoper oyuncusu oyuna devam edemedi. Yerine Sofyan Amrabat dahil oldu.

22' Anderson Talisca'nın karşı karşıya kaldığı pozisyonda top kaleciden sekti. Pozisyon takibinde topu alan Oğuz Aydın arka direkteki Szymanski'yi gördü. Polonyalı futbolcu topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

43' Talisca farkı 2'ye çıkardı. Kostic'in ceza sahası içine açtığı ortada kale önünde Talisca'nın kafasında meşin yuvarlak sol köşede ağlarla buluştu: 0-2.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.




#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Alanyaspor

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