SÜPER LİG

Alanyaspor-Galatasaray canlı skor​

Alanyaspor-Galatasaray | CANLI

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig maçının 11'leri belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor-Galatasaray

Alanyaspor-Galatasaray

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig maçının 11'leri belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i;

  • Okan Kocuk; Mariano, Donk, Marcao, Linnes; Seri; Emre Akbaba, Belhanda, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram; Adem Büyük.

Alanyaspor'un Galatasaray maçı ilk 11'i;

  • Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse.

Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

  • Süper Lig'in 31. haftasında oynanancak Alanyaspor-Galatasaray maçı saat 21.00'de başlayacak. Bu karşılaşmayı beINSPORTS 1 kanalıdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

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