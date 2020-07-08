Alanyaspor-Galatasaray | CANLI

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig maçının 11'leri belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i;
- Okan Kocuk; Mariano, Donk, Marcao, Linnes; Seri; Emre Akbaba, Belhanda, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram; Adem Büyük.
Alanyaspor'un Galatasaray maçı ilk 11'i;
- Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse.
Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
- Süper Lig'in 31. haftasında oynanancak Alanyaspor-Galatasaray maçı saat 21.00'de başlayacak. Bu karşılaşmayı beINSPORTS 1 kanalıdan canlı olarak izleyebilirsiniz.
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